За месяц были проверены 243 предприятия в Тюмени на соблюдение режима QR-кодов

Несколькими днями ранее глава региона Александр Моор подписал изменения в постановлении № 120, которые смягчают ограничения, связанные с QR-кодами. Тюменские предприниматели восприняли эти послабления положительно. Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены.