За месяц были проверены 243 предприятия в Тюмени на соблюдение режима QR-кодов

В общей сложности с 30 октября было проверено 866 объектов и оформлено 13 административных протоколов.
Так как после 24 декабря список предприятий, которым предстоит соблюдать пропускную систему QR-кодов, пополнится, ревизоры, проводя проверки, будут выполнять свои обязанности более усилено.
«Сроки введения QR-кодов были перенесены в связи с интересами бизнеса. Такое решение было принято исходя из ответственной позиции предпринимательского сообщества», подчеркнули в департаменте.
В ведомстве также напомнили, что за несоблюдение правил режима повышенной готовности, который действует в Тюменской области для предупреждения распространения вируса, горожане и предприятия будут оштрафованы.
Несколькими днями ранее глава региона Александр Моор подписал изменения в постановлении № 120, которые смягчают ограничения, связанные с QR-кодами. Тюменские предприниматели восприняли эти послабления положительно. Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены.