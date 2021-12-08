nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За месяц были проверены 243 предприятия в Тюмени на соблюдение режима QR-кодов

8 декабря 2021, 08:13
Фото: 1Mi
За месяц были проверены 243 предприятия в Тюмени на соблюдение режима кодов
С 8 ноября специалисты регионального департамента потребительского рынка и туризма, сотрудники Роспотребнадзора и полицейские проверили на соблюдение всех ковидных ограничений 243 объекта по всей области и составили всего один административный протокол, сообщили в информационном центре.
Сюжет
Тюмень

В общей сложности с 30 октября было проверено 866 объектов и оформлено 13 административных протоколов.

Проверки QR-кодов в выходные и по вечерам не мешают тюменскому гипермаркету работать
Узнать подробнее

Так как после 24 декабря список предприятий, которым предстоит соблюдать пропускную систему QR-кодов, пополнится, ревизоры, проводя проверки, будут выполнять свои обязанности более усилено.

«Сроки введения QR-кодов были перенесены в связи с интересами бизнеса. Такое решение было принято исходя из ответственной позиции предпринимательского сообщества», подчеркнули в департаменте.

В ведомстве также напомнили, что за несоблюдение правил режима повышенной готовности, который действует в Тюменской области для предупреждения распространения вируса, горожане и предприятия будут оштрафованы.

Несколькими днями ранее глава региона Александр Моор подписал изменения в постановлении № 120, которые смягчают ограничения, связанные с QR-кодами. Тюменские предприниматели восприняли эти послабления положительно. Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены.

Материалы по теме
В Тобольске на территории Гайд-Парка прошел митинг против введения QR-кодовШтрафы от одной до 30 тысяч рублей получат тюменцы без QR-кода
#Новости#Общество#Проверки#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25