За 9 месяцев тюменцы оформили страховые полисы на сумму 12,6 млрд рублей

«За прошедшие 9 месяцев в регионе на 30% увеличилось число выданных ипотечных кредитов. В связи с тем, что процентная ставка по кредиту при условии оформления страховки жизни или здоровья заёмщика, обычно, ниже, чем при её отсутствии, высокий спрос на кредиты влечёт за собой повышение показателей и в добровольном страховании», — пояснила замуправляющего региональным подразделением Банка РФ Елена Никитина.