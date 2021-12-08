За 9 месяцев тюменцы оформили страховые полисы на сумму 12,6 млрд рублей

По сравнению с тем же периодом 2020 года это на 4% меньше по количеству и на 9% больше по объёму. Существенное влияние на рынок страхования оказало увеличение договоров по потребительским и ипотечным кредитам.
«За прошедшие 9 месяцев в регионе на 30% увеличилось число выданных ипотечных кредитов. В связи с тем, что процентная ставка по кредиту при условии оформления страховки жизни или здоровья заёмщика, обычно, ниже, чем при её отсутствии, высокий спрос на кредиты влечёт за собой повышение показателей и в добровольном страховании», — пояснила замуправляющего региональным подразделением Банка РФ Елена Никитина.
Специалист также отметила, что большую часть страхового рынка Тюменской области занимает автострахование. С начала года и до сентября объём страховых взносов по каско вырос на 8% — до 1,5 млрд рублей; по ОСАГО на 5% — до 2,6 млрд рублей.