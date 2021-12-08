Вакцинация, Олимпиада и космос: ОК назвали самые обсуждаемые события года

Коронавирус, в том числе вакцинация и введение QR-кодов, снова стал самой популярной темой для дискуссий в ОК в 2021 году. Наибольшую реакцию пользователей вызвала новость о введении ограничительных мер в Москве, а также осложнившаяся ситуация с COVID-19 в 10 регионах РФ. Пики по числу упоминаний пришлись на 22 июня и 5 ноября соответственно. Вместе с тем в сети активно обсуждали «периоды нерабочих дней» в мае и ноябре, «обязательную вакцинацию» и новый штамм «Омикрон».