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В Верховном суде уточнили, как будут налагаться штрафы за отсутствие маски по фото

8 декабря 2021, 13:29
Фото: pixabay.com
Решение Верховного суда (ВС) от 1 ноября по поводу наложенного штрафа на продавца, «пойманного» чиновниками на рабочем месте без медицинской маски, и зафиксировавшими это на фото, было принято исключительно по конкретному делу в связи с жалобой работников управы на московский продуктовый магазин.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на информацию пресс-службы ВС РФ, это решение не будет распространяться на всех россиян. И они не будут оштрафованы в случае, если отсутствие у них маски будет зафиксировано в виде фотографии или видеозаписи.

Фото с продавцом магазина ООО «Люблино», находящимся в торговом зале без маски или респиратора, судебными инстанциями обоснованно было признано в качестве достоверного и допустимого доказательства по делу.

В ВС РФ состоялось рассмотрение кассационной жалобы, поданной руководством данного продуктового магазина в Люблино. Составив протокол, чиновники на магазин наложили штраф в размере 100 тысяч рублей в связи с невыполнением правил режима повышенной готовности. Представителем магазина была сделана попытка оспорить данное решение вплоть до Верховного суда, поскольку он считал, что районный суд не назначил экспертизу и обошелся без допроса понятых.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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