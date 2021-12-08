В Верховном суде уточнили, как будут налагаться штрафы за отсутствие маски по фото

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на информацию пресс-службы ВС РФ, это решение не будет распространяться на всех россиян. И они не будут оштрафованы в случае, если отсутствие у них маски будет зафиксировано в виде фотографии или видеозаписи.
Фото с продавцом магазина ООО «Люблино», находящимся в торговом зале без маски или респиратора, судебными инстанциями обоснованно было признано в качестве достоверного и допустимого доказательства по делу.
В ВС РФ состоялось рассмотрение кассационной жалобы, поданной руководством данного продуктового магазина в Люблино. Составив протокол, чиновники на магазин наложили штраф в размере 100 тысяч рублей в связи с невыполнением правил режима повышенной готовности. Представителем магазина была сделана попытка оспорить данное решение вплоть до Верховного суда, поскольку он считал, что районный суд не назначил экспертизу и обошелся без допроса понятых.