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В среду синоптики ожидают холодную погоду

8 декабря 2021, 01:00
Фото: 1Mi
В Тюмени 8 декабря синоптики ожидают холодную погоду, сообщает Гисметео.

Весь день в городе будет ясная погода, осадков не ожидается. К 14:00 температура воздуха составит – 15 градусов. Скорость ветра днём не превысят 2-3 метров в секунду . Влажность около 74%. Атмосферное давление выше нормы.

В четверг в областной столице ожидается пасмурная погода, к 08:00 возможен небольшой снег. Скорость ветра 3-5 метров в секунду, днём температура воздуха составит – 8 градусов. Атмосферное давление немного снизится, влажность около 80%.

Пасмурная погода ожидается в пятницу. Температура воздуха составит – 5 градусов, скорость ветра 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха 72%, Высота снежного покрова около 3,9 см. Весь день небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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