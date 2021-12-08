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В Ленинском районном суде началось заседание по выбору меры пресечения Игорю Фролову

8 декабря 2021, 10:22
Фото: «Наш город»
В Ленинском районном суде Тюмени началось заседание по выбору меры пресечения бывшему руководителю Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта при Администрации города Игорю Фролову. Его обвиняют в коррупции.
Сюжет
Тюмень

Прямо сейчас в здании Ленинского районного суда Тюмени проходит заседание, на котором выбирается мера пресечения Игорю Фролову. Его обвиняют в двух эпизодах по статье 159.4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Фролов ходатайств не заявил, но рассказал, чтосвою вину полностью признал 7 декабря на допросе.

Отметим, что чиновник не единственный фигурант громкого дела. Фролов вступил в сговор с родственницей, своим сотрудником и директором одной из коммерческих организаций. По версии следствия, пользуясь своим служебным положением, обвиняемый обманным путем украл пять миллионов бюджетных средств города.

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#Новости#Чиновники#Ленинский районный суд#Суды#Взятка#Власть#Коррупция#Тюмень#Екатерина Байкалова#Общество
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