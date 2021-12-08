В Ленинском районном суде началось заседание по выбору меры пресечения Игорю Фролову

Прямо сейчас в здании Ленинского районного суда Тюмени проходит заседание, на котором выбирается мера пресечения Игорю Фролову. Его обвиняют в двух эпизодах по статье 159.4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Фролов ходатайств не заявил, но рассказал, чтосвою вину полностью признал 7 декабря на допросе.
Отметим, что чиновник не единственный фигурант громкого дела. Фролов вступил в сговор с родственницей, своим сотрудником и директором одной из коммерческих организаций. По версии следствия, пользуясь своим служебным положением, обвиняемый обманным путем украл пять миллионов бюджетных средств города.