В Ленинском районном суде началось заседание по выбору меры пресечения Игорю Фролову

Отметим, что чиновник не единственный фигурант громкого дела. Фролов вступил в сговор с родственницей, своим сотрудником и директором одной из коммерческих организаций. По версии следствия, пользуясь своим служебным положением, обвиняемый обманным путем украл пять миллионов бюджетных средств города.