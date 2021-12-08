Суд передал дом Свидетелей Иеговы в Тюмени в собственность государства

Договор пожертвования был заключён между религиозной организацией Свидетели Иеговы в Сургуте и религиозным объединением Свидетелей Иеговы в 2017 году.
Решением суда имущество было исключено из единого госреестра недвижимости и передано государству.
«В марте 2016 года генпрокуратура вынесла предупреждение руководству религиозной организации о недопустимости экстремистской деятельности, которое нужно было исправить в течение двух месяцев. Однако требования федерального закона были проигнорированы и через год — в апреле Верховный Суд РФ ликвидировал организацию и её местные подразделения», — пояснили в суде.
Таким образом, недвижимость и земля, принадлежащие ликвидируемой религиозной организации, после удовлетворения требований кредиторов перейдут в собственность России.
Свидетели Иеговы подали апелляцию, но она не была удовлетворена.