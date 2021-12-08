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Суд передал дом Свидетелей Иеговы в Тюмени в собственность государства

8 декабря 2021, 07:43
Фото: 1Mi
Суд передал дом Свидетелей Иеговы в Тюмени в собственность государства
Ленинский районный суд Тюмени признал недействительным договор пожертвования о безвозмездной передаче территории 960 кв. м и стоящего там нежилого здания № 115/1 площадью 319,7 кв. м на улице 30 лет Победы и передал в собственность РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
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Суд

Договор пожертвования был заключён между религиозной организацией Свидетели Иеговы в Сургуте и религиозным объединением Свидетелей Иеговы в 2017 году.

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Решением суда имущество было исключено из единого госреестра недвижимости и передано государству.

«В марте 2016 года генпрокуратура вынесла предупреждение руководству религиозной организации о недопустимости экстремистской деятельности, которое нужно было исправить в течение двух месяцев. Однако требования федерального закона были проигнорированы и через год — в апреле Верховный Суд РФ ликвидировал организацию и её местные подразделения», — пояснили в суде.

Таким образом, недвижимость и земля, принадлежащие ликвидируемой религиозной организации, после удовлетворения требований кредиторов перейдут в собственность России.

Свидетели Иеговы подали апелляцию, но она не была удовлетворена.

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