Суд передал дом Свидетелей Иеговы в Тюмени в собственность государства

«В марте 2016 года генпрокуратура вынесла предупреждение руководству религиозной организации о недопустимости экстремистской деятельности, которое нужно было исправить в течение двух месяцев. Однако требования федерального закона были проигнорированы и через год — в апреле Верховный Суд РФ ликвидировал организацию и её местные подразделения», — пояснили в суде.