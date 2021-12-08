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Суд арестовал тюменских чиновников - мать и сына по обвинению в коррупции

8 декабря 2021, 12:15
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
Ленинский райсуд областной столицы 8 декабря рассмотрел ходатайство следователя СКР об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ольги Фроловой.

Оперативники обвиняют её по статье 159 УК РФ.

Женщина работает в ООО «Сибирьдорстрой», вместе со своим сыном и гендиректором используя служебное положение. Следователи предполагают, что путём обмана она и её родственник совершили хищение бюджетных средств в размере около 5 миллионов рублей. На данный момент её оставили под домашним арестом до 05 февраля 2022 года.

Стоит отметить, что её сын Игорь Фролов был арестован судом часом ранее и обвиняется по тем же статьям. Задержали тюменца ещё 6 декабря 2021 года.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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