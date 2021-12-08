Суд арестовал тюменских чиновников - мать и сына по обвинению в коррупции

Женщина работает в ООО «Сибирьдорстрой», вместе со своим сыном и гендиректором используя служебное положение. Следователи предполагают, что путём обмана она и её родственник совершили хищение бюджетных средств в размере около 5 миллионов рублей. На данный момент её оставили под домашним арестом до 05 февраля 2022 года.