Сберу удалось на 50% снизить телефонное мошенничество в отношении клиентов

На 50% по нашим клиентам снизилось телефонное мошенничество, но одновременно общий фон такого мошенничества в стране вырос на 15%. Это говорит о том, что преступники просто смещают фокус своего внимания с одной организации на другую. Необходимо усилить борьбу и с дропперами — людьми, обналичивающими деньги в банкоматах. Их количество, по разным данным, может достигать 500 тыс. человек. В 2021-м году Сбер усилил меры активного противодействия выводу похищенных средств и реализовал стратегию Антидроп, направленную против дропперов. Отныне мы очень жестко реагируем на случаи, когда клиенты передают свои карты третьим лицам. При выявлении дропера мы блокируем ему возможность пользоваться продуктами банка и получать новые карты. Всего нами заблокировано 15 тыс. физических и юридических лиц, которые умышленно используют карты для преступлений. Проведенная работа позволила снизить в 2 раза долю дропперов Сбера в общем объеме. От имени Сбера хочу призвать все заинтересованные стороны объединить усилия для безжалостной борьбы с дропперами.