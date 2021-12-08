Руководство РЭО обратилось к россиянам с призывом стать более осознанными

Одной из самых популярных номинаций, по словам главы РЭО, стала номинация «Общество / волонтерство / частные экоинициативы». На конкурс присылались самые разные проекты, начиная от небольших субботников в маленьких городках и заканчивая крупными общероссийскими волонтерскими движениями «Делай!» и «Волонтеры-экологи», а также проекты международной организации «Чистые игры». В числе присланного на конкурс было и немало инициатив в рамках отраслевой деятельности, включая свопы по обмену старыми вещами, лекции про переработку отходов, технологические стартапы, внедрение фудшеринга, подписку на вывоз вторсырья из дома и др. Большая часть представленных на конкурс проектов предполагает привлечение детей и молодежи, а география проведения акций охватывает всю страну, пишет rg.ru.
Отмечается, что «Зеленая премия» была организована Российским экологическим оператором в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Конкурс проводится в пяти номинациях: бренды, культура и искусство, общественные организации и волонтеры, образовательные учреждения, медиапроекты. Кроме того, существуют еще две номинации, которые рассматриваются отдельно в «Зеленом рейтинге» и включают деятельность региональных операторов по обращению с ТКО и субъектов РФ. В каждой категории из заявок сформируют перечень самых лучших проектов, из которых жюри выберет победителей в каждой номинации.
Глава РЭО сообщил, что на сегодняшний день прием заявок завершен, а итоги конкурса будут подведены 22 декабря. По его словам, премию будут вручать за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде. Также Буцаев сообщил, что главная цель проведения мероприятия - привлечение внимания и стимулирование жителей России к осознанности и экологической активности.
С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте РЭО в разделах «Зеленая премия» и «Зеленый рейтинг» по ссылке https://award.reo.ru/.