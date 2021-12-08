Руководство РЭО обратилось к россиянам с призывом стать более осознанными

Одной из самых популярных номинаций, по словам главы РЭО, стала номинация «Общество / волонтерство / частные экоинициативы». На конкурс присылались самые разные проекты, начиная от небольших субботников в маленьких городках и заканчивая крупными общероссийскими волонтерскими движениями «Делай!» и «Волонтеры-экологи», а также проекты международной организации «Чистые игры». В числе присланного на конкурс было и немало инициатив в рамках отраслевой деятельности, включая свопы по обмену старыми вещами, лекции про переработку отходов, технологические стартапы, внедрение фудшеринга, подписку на вывоз вторсырья из дома и др. Большая часть представленных на конкурс проектов предполагает привлечение детей и молодежи, а география проведения акций охватывает всю страну, пишет rg.ru.