РЭО разработал ESG-стандарты для повышения привлекательности инвестпроектов

Стандарт состоит из трех главных факторов ESG. Один из параметров фактора Е — соответствие показателям нацпроекта «Экология». В частности, к 2030 году объект должен отправлять на обработку 100% отходов, на утилизацию — не менее 49,5%, на захоронение — не более 50% из них. А в рамках мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах и в пределах их воздействия компании должны будут ежеквартально публично отчитываться по результатам мониторинга. Параметр в факторе S обязывает компанию, обратившуюся за финансированием возведения нового объекта, предоставить план и политику взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая поставщиков, местные сообщества, СМИ и экологические организации. А параметр G обязует компании ежегодно подготавливать отчеты о прогрессе в области устойчивого развития по ключевым показателям стандарта ESG.