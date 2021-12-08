РЭО разработал ESG-стандарты для повышения привлекательности инвестпроектов

ESG-стандарт разрабатывался с учетом требований национальной таксономии, рекомендаций Центробанка России и других документов, включая международные, которые определяют подходы к устойчивому развитию и зеленому финансированию. В работе над ним принимала участие председатель экспертного совета по устойчивому развитию ППК «РЭО» Светлана Бик вместе со своей экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития». Об этом сообщает сайт vedomosti.ru.
Стандарт состоит из трех главных факторов ESG. Один из параметров фактора Е — соответствие показателям нацпроекта «Экология». В частности, к 2030 году объект должен отправлять на обработку 100% отходов, на утилизацию — не менее 49,5%, на захоронение — не более 50% из них. А в рамках мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах и в пределах их воздействия компании должны будут ежеквартально публично отчитываться по результатам мониторинга. Параметр в факторе S обязывает компанию, обратившуюся за финансированием возведения нового объекта, предоставить план и политику взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая поставщиков, местные сообщества, СМИ и экологические организации. А параметр G обязует компании ежегодно подготавливать отчеты о прогрессе в области устойчивого развития по ключевым показателям стандарта ESG.
Руководство РЭО отмечает, что, используя эти стандарты, отраслевые компании смогут перестроить рабочие процессы на предмет соответствия нынешним требованиям в сфере устойчивого развития, ESG-факторов и декарбонизации. А еще присоединившиеся к стандарту компании получат приоритет при обращении за финансированием.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, соответствие ESG-стандартам повысит привлекательность инвестиционных проектов и будет играть важную роль при обращении за финансовой поддержкой. Он заявил, что в течение последующих тридцати дней Российский экологический оператор будет рассматривать поступающие замечания и предложения, а после обработки всех комментариев на сайте компании появится итоговый вариант. И тогда все заинтересованные в формировании экономики замкнутого цикла стороны смогут присоединиться к стандарту от РЭО.