Подозреваемого в коррупции тюменского чиновника арестовали до 2 февраля

В Ленинский районный суд города Тюмени чиновника доставили под конвоем. Он был арестован силовиками в понедельник, 6 декабря, но об этом стало известно только сегодня, 8 декабря.
Суд избрал меру пресечения Игорю Фролову в виде ареста, чиновник пробудет в СИЗО до 2 февраля 2022 года.
На заседании выяснилось, что подсудимый признал свою вину на допросе 7 декабря. Об этом рассказал адвокат подозреваемого Яковченко:
«Они все (обвиняемые следствием по делу, включая Игоря Фролова, — прим.ред) дали изобличающие друг друга показания»Адвокат Яковченко
По словам господина Яковченко его подзащитный даже «наговорил лишнего» на допросе 7 декабря, чего мог не делать. А вот аргументы для оспаривания данных предварительного следствия адвокат выбрал другие:
«Самое главное, на мой взгляд, отсутствуют сведения о причиненном ущербе и сведениях, подтверждающих причастность лица к совершению данного преступления. Кому причинен ущерб? ТОДЭПу причинен ущерб или администрации? Какие доказательства это подтверждают? Ничего этого нет! Это первоочередное, что должен проверить суд! Рассматривать ходатайства, приложенные к материалу! В этих материалах таких сведений нет! Я считаю, что преступление, которое инкриминировано Фролову не подтверждаются материалами дела, и суд не может сделать вывод о доказанности и причастности к нему!»Адвокат Яковченко
Адвокат Игоря Фролова господин Яковченко ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста, а также просил суд приобщить к материалам дела характеристики и благодарственное письмо за подписью председателя Тюменской областной Думы Сергея Корепанова.
Позиция следствия была более жесткой: Игорь Фролов обвиняется в совершении и соучастии в умышленном преступлении против собственности отнесенным уголовным законом к категории тяжких преступлений, за которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок выше трех лет:
«Учитывая это, а также должностное положение Фролова, сложность схемы совершенного преступления, в котором задействовано большое количество лиц, в том числе и неосведомленных и его соучастников, обладающих сведениями о ходе следствия, имеется достаточное основание полагать, что оставаясь на свободе, фролов с целью избежания наступления уголовной ответственности может оказать давление или ввести в заблуждение, как работников департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, так и организаций, являющихся подрядчиками департамента обладающих сведениями о совершенных преступлениях, поскольку ему известны адреса и места жительства этих лиц», - зачитал представитель СК постановление в суде.
Мы выяснили, что коррупционная история с содержанием дорог в Тюмени не первая. Например, практически аналогичная история была с депутатом городской Думы Маратом Тулебаевым. Его подозревали в хищении 940 тысяч рублей. А в ноябре текущего года в Тюмени майор областного следственного комитета сбил дорожных рабочих. Погибшие числились в компании ООО «Содружество». Пока идет следствие, руководитель фирмы не дает никаких комментариев, но следствие выдвигает версию, что у ООО «Содружество» тоже не все гладко с законом.