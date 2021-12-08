Подозреваемого в коррупции тюменского чиновника арестовали до 2 февраля

«Самое главное, на мой взгляд, отсутствуют сведения о причиненном ущербе и сведениях, подтверждающих причастность лица к совершению данного преступления. Кому причинен ущерб? ТОДЭПу причинен ущерб или администрации? Какие доказательства это подтверждают? Ничего этого нет! Это первоочередное, что должен проверить суд! Рассматривать ходатайства, приложенные к материалу! В этих материалах таких сведений нет! Я считаю, что преступление, которое инкриминировано Фролову не подтверждаются материалами дела, и суд не может сделать вывод о доказанности и причастности к нему!»Адвокат Яковченко