nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Площадь катка на набережной Тюмени составит 2 тысячи квадратных метров

8 декабря 2021, 07:14
Фото: Администрация Тюмени
Площадь катка на набережной Тюмени составит 2 тысячи квадратных метров
Сотрудники «Тюменьгормост» уже начали заливать ледовые площадки на набережной и одна из самых больших появится рядом с мостом Влюблённых — её площадь составит 2 тысячи квадратных метров, рассказали в городской администрации.
Сюжет
Тюмень

Лёд заливают по технологии в несколько слоёв. Толщина общего покрытия должна быть не меньше 25 сантиметров. На сегодняшний день уже залито 17 сантиметров.

В Тюмени в Никольском сквере начали заливать ледовую площадку
Узнать подробнее

«Основные работы проводятся ночью, поскольку в это время более низкая температура. Днём ледозаливочная машина выравнивает покрытие. Эта же техника будет содержать лёд в надлежащем виде после катания, выравнивая поверхность катка два раза в день», — пояснил инженер «Тюменьгормост» Валерий Титов.

На Масловском взвозе около Конторы пароходства будет залит овальный каток с ограждениями площадью 1,8 тысяч квадратных метров. Там же появятся горки и нарядная новогодняя ель.

Если холодная погода не подведёт, все ледовые площадки будут открыты в середине месяца.

Материалы по теме
В Тюмени новый каток в Гилёвской роще ждёт любителей коньковВ тюменском поселке Винзили достраивают крытый катокКинотеатр, каток и школа появятся в Тюменской слободе
#Новости#Общество#Каток#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25