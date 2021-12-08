Площадь катка на набережной Тюмени составит 2 тысячи квадратных метров

«Основные работы проводятся ночью, поскольку в это время более низкая температура. Днём ледозаливочная машина выравнивает покрытие. Эта же техника будет содержать лёд в надлежащем виде после катания, выравнивая поверхность катка два раза в день», — пояснил инженер «Тюменьгормост» Валерий Титов.