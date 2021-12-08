Площадь катка на набережной Тюмени составит 2 тысячи квадратных метров

Лёд заливают по технологии в несколько слоёв. Толщина общего покрытия должна быть не меньше 25 сантиметров. На сегодняшний день уже залито 17 сантиметров.
«Основные работы проводятся ночью, поскольку в это время более низкая температура. Днём ледозаливочная машина выравнивает покрытие. Эта же техника будет содержать лёд в надлежащем виде после катания, выравнивая поверхность катка два раза в день», — пояснил инженер «Тюменьгормост» Валерий Титов.
На Масловском взвозе около Конторы пароходства будет залит овальный каток с ограждениями площадью 1,8 тысяч квадратных метров. Там же появятся горки и нарядная новогодняя ель.
Если холодная погода не подведёт, все ледовые площадки будут открыты в середине месяца.