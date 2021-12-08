Плитка под ламинат: что это, плюсы и минусы

Ламинат является одним из самых популярных материалов для отделки пола — он практичен и эстетичен, такое покрытие отлично вписывается в любую стилистику.
Однако бывают проекты, в которых использование ламината невозможно по объективным причинам — например, следует учитывать высокую влажность помещения.
В таких случаях отличным вариантом будет плитка под ламинат — она максимально гигиенична, долговечна и устойчива к большинству внешних факторов, будь то перепады температур, контакт с влагой, механические повреждения.
Здесь возникает вопрос — можно ли с помощью плитки создать такой пол, который будет выглядеть как ламинат? Да, современные технологии и материалы это позволяют — в результате вы получите покрытие с великолепными эксплуатационными характеристиками, которое будет выглядеть очень стильно и поможет создать в помещении уютную атмосферу.
Плитка под ламинат представляет собой особый материал нового поколения, обеспечивающий максимально качественную гидроизоляцию. При этом наружная сторона плитки очень точно имитирует натуральное дерево, что смотрится очень благородно и изысканно — такой пол сразу придает интерьеру особый лоск.
Это относительно «молодой» материал, который появился около 10 лет назад. Несмотря на свою «молодость», эта плитка уже обрела широкую популярность благодаря ряду преимуществ перед обычным ламинатом и другими отделочными материалами:
Важно: в процессе укладки плитки под ламинат нужно уделять особое внимание швам между элементами, а также стыкам со стенами. Все места соприкосновения плиток должны быть ровными, без зазоров.
Плитка под ламинат по тактильным ощущениям довольно прохладная — это делает ее прекрасным материалом для использования в регионах с жарким климатом. Несмотря на то, что внешне материал очень похож на натуральное дерево, прикосновение к нему больше напоминает керамику; хотя плитка под ламинат все же не такая холодная. Если вам нравится ощущение тепла под ногами, целесообразно установить под такое покрытие теплый пол.
Технология монтажа довольно проста, специальные инструменты и оборудование не требуются — благодаря этому укладка выполняется быстро и чисто. Не нужно воспринимать эту простоту как руководство к действию — при отсутствии соответствующего опыта работа замет много времени, и есть риск повредить часть элементов в процессе. Монтаж стоит поручить специалистам, которые выполнят все точно пот технологии и в самые сжатые сроки.
Для того, чтобы покрытие выглядело монолитным, нужно укладывать плитку встык, без видимых швов. Такой пол смотрится очень эстетично и по нему приятно ходить.
Попадая в помещение, мы редко специально обращаем внимание на пол — и, тем не менее, он оказывает огромное влияние на восприятие интерьера. Мы автоматически, не осознавая этого, оцениваем внешний вид покрытия, и почти сразу прислушиваемся к своим тактильным ощущениям — как этот пол чувствуется под ногами. Все эти выводы делаются за считанные секунды, мы их не осмысливаем целенаправленно: под ногами линолеум типовой расцветки — значит, обстановка очень скромна я и бюджетная; а если это плитка под ламинат — скорее всего, интерьер оформлен стильно и с немалыми вложениями. Отсутствие швов является как раз тем фактором, который переводит плитку под ламинат в премиальный сегмент.
Если нет возможности выполнить монтаж без швов, для их маскировки следует подобрать затирку подходящего оттенка, который максимально совпадает с тоном материала.
Для того, чтобы пол из плитки под ламинат получился ровным и качественным, нужно соблюдать все особенности технологии. Со стороны может показаться, что здесь нет ничего сложного — особенно, если сравнивать трудоемкость укладки с монтажом других напольных покрытий. Но в реальности эта работа требует определенных навыков и опыта укладки именно такого материала.
Характеристики плитки под ламинат
По форме плитка бывает квадратная и прямоугольная. Форма имеет значение в том случае, если при укладке будут заметны швы.
Иногда это может быть плюсом — например, если вам нужно визуально скорректировать пропорции помещения, для этого можно использовать плитку определенного размера и формы. Плитка продолговатой формы, выложенная перпендикулярно по отношению к длинной стене, приближает помещение к квадрату. Плитка квадратной формы подчеркивает правильность планировки и придает интерьеру определенную графичность — это отлично смотрится в сдержанных минималистичных интерьерах.
Плитка под ламинат бывает разных размеров, вы без труда сможете выбрать подходящую. Как правило, при выборе размера нужно ориентироваться на габариты самого помещения — чем оно больше, тем крупнее следует выбирать плитку (и наоборот). Это универсальная рекомендация, она работает не только с плиткой под ламинат, но и с другими напольными покрытиями.
Существует множество вариантов верхнего слоя — от почти глянцевого до ощутимо шершавого покрытия.
Для оформления пола лучше всего подходит плитка с матовой поверхностью, которая имеет едва заметную шероховатую фактуру. Такое напольное покрытие будет очень приятным тактильно — эту особенность по достоинству оценят люди, которые любят ходить дома босиком. Кроме того, такой пол не будет скользить, даже если на него попадет вода — это повышает безопасность, что особенно важно, если дома есть маленькие дети.
Сейчас в продаже можно найти плитку под ламинат, имитирующую практически любую породу дерева — здесь нужно ориентироваться только на свой вкус и особенности дизайн-проекта.
С точки зрения практичности стоит выбирать нейтральные цвета — например, вишня, орех, ясень. Они не требуют ежеминутной уборки для поддержания идеальной чистоты, покрытия такого оттенка всегда смотрятся опрятно.
Плитка под ламинат темного цвета выглядит очень эффектно, но она достаточно требовательна в уходе — на темной поверхности сразу заметна пыль и видны все мелкие соринки.
Светлый пол достаточно практичен, но на нем сразу бросаются в глаза все яркие пятна. К примеру, если дома есть маленькие дети, пол часто бывает усеян игрушками — и на светлом фоне они очень заметны, что не украшает интерьер.
Пол не рекомендуется делать светлее стен — такое сочетание тяжело воспринимается, возникает ощущение диссонанса. В идеале следует выбирать такой цвет напольного покрытия, чтобы оно на пару тонов было темнее стен.
Самой прочной считается плитка под ламинат, имеющая в составе кварцевый песок — такое покрытие будет очень надежным, оно легко выдержит самую интенсивную эксплуатацию. Эту плитку можно использовать в тех зонах, где нагрузка на пол особенно высокая — например, в прихожих, санузлах, на кухне.
Плитку под ламинат трудно назвать бюджетным материалом, по цене она обходится дороже ряда других напольных популярных напольных покрытий (в том числе, ламината). При этом плитка намного дешевле натурального дерева, хотя визуально почти от него не отличается — именно такая точная имитация настоящей древесины является одним из ключевых преимуществ материала.
Сравнительно высокая стоимость с лихвой компенсируется преимуществами, которые вы получаете. Сейчас у плитки под ламинат нет аналогов, которые настолько же удачно сочетали бы в себе потребительские свойства и эстетичность.
Альтернативой можно считать плитку ПВХ — она тоже визуально имитирует дерево, материал весьма приятен на ощупь. При этом ПВХ плитка обеспечивает качественную звукоизоляцию, что выгодно отличает этот материал от керамики. Пол не будет скользить, что очень важно, если в доме есть дети или пожилые люди, имеющие сложности с координацией. К минусам ПВХ можно отнести отсутствие устойчивости к влаге — такую плитку не стоит использовать для оформления помещений, где подразумевается контакт с водой.
ИП Федотова Алеся Михайловна, ИНН 772775025051; ОГРНИП 318774600657351