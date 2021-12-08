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Плитка под ламинат: что это, плюсы и минусы

8 декабря 2021, 12:47
Фото: pixabay.com
Плитка под ламинат: что это, плюсы и минусы, особенности укладки. Эту и другие актуальные статьи о строительстве и ремонте читайте на нашем сайте.

Ламинат является одним из самых популярных материалов для отделки пола — он практичен и эстетичен, такое покрытие отлично вписывается в любую стилистику.

Однако бывают проекты, в которых использование ламината невозможно по объективным причинам — например, следует учитывать высокую влажность помещения.

В таких случаях отличным вариантом будет плитка под ламинат — она максимально гигиенична, долговечна и устойчива к большинству внешних факторов, будь то перепады температур, контакт с влагой, механические повреждения.

Здесь возникает вопрос — можно ли с помощью плитки создать такой пол, который будет выглядеть как ламинат? Да, современные технологии и материалы это позволяют — в результате вы получите покрытие с великолепными эксплуатационными характеристиками, которое будет выглядеть очень стильно и поможет создать в помещении уютную атмосферу.

Фото: profiplitka.ru

Плитка под ламинат представляет собой особый материал нового поколения, обеспечивающий максимально качественную гидроизоляцию. При этом наружная сторона плитки очень точно имитирует натуральное дерево, что смотрится очень благородно и изысканно — такой пол сразу придает интерьеру особый лоск.

Преимущества

Это относительно «молодой» материал, который появился около 10 лет назад. Несмотря на свою «молодость», эта плитка уже обрела широкую популярность благодаря ряду преимуществ перед обычным ламинатом и другими отделочными материалами:

  • Надежная гидроизоляция — материал плитки не имеет пор, через которые может проникать влага. Поэтому плитка под ламинат прекрасно выдерживает даже постоянный контакт с водой, ее можно использовать в помещениях с высокой влажностью — и это никак не отразится на внешнем виде и характеристиках пола.
  • Экологическая безопасность — при создании плитки применяются только натуральные материалы, сама технология производства безвредна как для человека, так и для окружающей среды. Благодаря этому материал подходит для оформления самых разных помещений, в том числе — предназначенных для детей.
  • Простота ухода — для того, чтобы поддерживать такой пол в безупречном состоянии, нужно просто регулярно его мыть. Опционально можно использовать слабые растворы бытовой химии для дезинфекции поверхности. Единственное ограничение — не рекомендуется использовать абразивы, чтобы избежать появления микроцарапин.
  • Износостойкость, долговечность — плитка очень прочная, она выдерживает даже самую интенсивную эксплуатацию. Она применяется даже в помещениях с высокой проходимостью, где напольному покрытию приходится выдерживать большие нагрузки — коридоры, прихожие, холлы, кухни. От постоянного контакта с подошвами обуви плитка не стирается, как это часто бывает с другими покрытиями — в самых «проходимых» местах пол выглядит вытертым и блеклым, что делает весь интерьер неопрятным. Плитке под ламинат это не грозит, она будет сохранять первоначальный вид максимально долго.
  • Устойчивость к прямым солнечным лучам и искусственному освещению — материал не выцветает и не деформируется даже при постоянном попадании света. Вы можете смело делать перестановку, не опасаясь того, что цвет покрытия под мебелью будет отличаться от основного.
  • Простота монтажа — это очень большой плюс материала, который выгодно отличает его от обычной керамической плитки. Покрытие не только легко укладывается, при необходимости плитки можно заменять по отдельности — к примеру, если часть пола была повреждена в процессе эксплуатации. Это не потребует демонтажа и перекладки целого ряда, как это бывает с другими типами полов. Для керамической плитки повреждение даже небольшого фрагмента может стать проблемой — придется затевать частичный ремонт пола, что требует времени и существенных затрат. Плитка под ламинат в этом плане является идеальным вариантом, испорченные элементы меняются буквально в течение нескольких минут.

Важно: в процессе укладки плитки под ламинат нужно уделять особое внимание швам между элементами, а также стыкам со стенами. Все места соприкосновения плиток должны быть ровными, без зазоров.

Фото: profiplitka.ru

Плитка под ламинат по тактильным ощущениям довольно прохладная — это делает ее прекрасным материалом для использования в регионах с жарким климатом. Несмотря на то, что внешне материал очень похож на натуральное дерево, прикосновение к нему больше напоминает керамику; хотя плитка под ламинат все же не такая холодная. Если вам нравится ощущение тепла под ногами, целесообразно установить под такое покрытие теплый пол.

Особенности укладки

Технология монтажа довольно проста, специальные инструменты и оборудование не требуются — благодаря этому укладка выполняется быстро и чисто. Не нужно воспринимать эту простоту как руководство к действию — при отсутствии соответствующего опыта работа замет много времени, и есть риск повредить часть элементов в процессе. Монтаж стоит поручить специалистам, которые выполнят все точно пот технологии и в самые сжатые сроки.

Для того, чтобы покрытие выглядело монолитным, нужно укладывать плитку встык, без видимых швов. Такой пол смотрится очень эстетично и по нему приятно ходить.

Фото: profiplitka.ru

Попадая в помещение, мы редко специально обращаем внимание на пол — и, тем не менее, он оказывает огромное влияние на восприятие интерьера. Мы автоматически, не осознавая этого, оцениваем внешний вид покрытия, и почти сразу прислушиваемся к своим тактильным ощущениям — как этот пол чувствуется под ногами. Все эти выводы делаются за считанные секунды, мы их не осмысливаем целенаправленно: под ногами линолеум типовой расцветки — значит, обстановка очень скромна я и бюджетная; а если это плитка под ламинат — скорее всего, интерьер оформлен стильно и с немалыми вложениями. Отсутствие швов является как раз тем фактором, который переводит плитку под ламинат в премиальный сегмент.

Если нет возможности выполнить монтаж без швов, для их маскировки следует подобрать затирку подходящего оттенка, который максимально совпадает с тоном материала.

Этапы монтажа

Для того, чтобы пол из плитки под ламинат получился ровным и качественным, нужно соблюдать все особенности технологии. Со стороны может показаться, что здесь нет ничего сложного — особенно, если сравнивать трудоемкость укладки с монтажом других напольных покрытий. Но в реальности эта работа требует определенных навыков и опыта укладки именно такого материала.

  • Поверхность, на которую будет выкладываться плитка, нужно подготовить — она должна быть идеально ровной. Если на основании будут перепады высот, в этих местах плитка со временем начнет деформироваться, и это нарушит целостность покрытия. Если речь идет об оформлении пола в помещении с «мокрыми зонами», последствия могут быть очень печальными — в микротрещины начнет проникать влага, постепенно разрушая покрытие изнутри. Поэтому к выравниванию основания нужно относиться максимально ответственно — это довольно трудоемкий, но очень важный этап.
  • Далее поверхность грунтуется, чтобы обеспечить плитке качественное сцепление с основанием.
  • Когда подготовительные этапы завершены, можно приступать к монтажу — он выполняется быстро, если специалист имеет опыт работы с плиткой под ламинат.
  • В процессе монтажа могут образовываться излишки клея, которые нужно удалять сразу же, пока состав жидкий.
  • На финальном этапе нужно убрать из-под плитки микропузырьки воздуха — для этого используется резиновый валик.

Характеристики плитки под ламинат

По форме плитка бывает квадратная и прямоугольная. Форма имеет значение в том случае, если при укладке будут заметны швы.

Иногда это может быть плюсом — например, если вам нужно визуально скорректировать пропорции помещения, для этого можно использовать плитку определенного размера и формы. Плитка продолговатой формы, выложенная перпендикулярно по отношению к длинной стене, приближает помещение к квадрату. Плитка квадратной формы подчеркивает правильность планировки и придает интерьеру определенную графичность — это отлично смотрится в сдержанных минималистичных интерьерах.

Фото: profiplitka.ru

Размер

Плитка под ламинат бывает разных размеров, вы без труда сможете выбрать подходящую. Как правило, при выборе размера нужно ориентироваться на габариты самого помещения — чем оно больше, тем крупнее следует выбирать плитку (и наоборот). Это универсальная рекомендация, она работает не только с плиткой под ламинат, но и с другими напольными покрытиями.

Фактура поверхности

Существует множество вариантов верхнего слоя — от почти глянцевого до ощутимо шершавого покрытия.

Для оформления пола лучше всего подходит плитка с матовой поверхностью, которая имеет едва заметную шероховатую фактуру. Такое напольное покрытие будет очень приятным тактильно — эту особенность по достоинству оценят люди, которые любят ходить дома босиком. Кроме того, такой пол не будет скользить, даже если на него попадет вода — это повышает безопасность, что особенно важно, если дома есть маленькие дети.

Цвет

Сейчас в продаже можно найти плитку под ламинат, имитирующую практически любую породу дерева — здесь нужно ориентироваться только на свой вкус и особенности дизайн-проекта.

С точки зрения практичности стоит выбирать нейтральные цвета — например, вишня, орех, ясень. Они не требуют ежеминутной уборки для поддержания идеальной чистоты, покрытия такого оттенка всегда смотрятся опрятно.

Плитка под ламинат темного цвета выглядит очень эффектно, но она достаточно требовательна в уходе — на темной поверхности сразу заметна пыль и видны все мелкие соринки.

Фото: profiplitka.ru

Светлый пол достаточно практичен, но на нем сразу бросаются в глаза все яркие пятна. К примеру, если дома есть маленькие дети, пол часто бывает усеян игрушками — и на светлом фоне они очень заметны, что не украшает интерьер.

Пол не рекомендуется делать светлее стен — такое сочетание тяжело воспринимается, возникает ощущение диссонанса. В идеале следует выбирать такой цвет напольного покрытия, чтобы оно на пару тонов было темнее стен.

Состав материала

Самой прочной считается плитка под ламинат, имеющая в составе кварцевый песок — такое покрытие будет очень надежным, оно легко выдержит самую интенсивную эксплуатацию. Эту плитку можно использовать в тех зонах, где нагрузка на пол особенно высокая — например, в прихожих, санузлах, на кухне.

Стоимость

Плитку под ламинат трудно назвать бюджетным материалом, по цене она обходится дороже ряда других напольных популярных напольных покрытий (в том числе, ламината). При этом плитка намного дешевле натурального дерева, хотя визуально почти от него не отличается — именно такая точная имитация настоящей древесины является одним из ключевых преимуществ материала.

Фото: profiplitka.ru

Сравнительно высокая стоимость с лихвой компенсируется преимуществами, которые вы получаете. Сейчас у плитки под ламинат нет аналогов, которые настолько же удачно сочетали бы в себе потребительские свойства и эстетичность.

Альтернативой можно считать плитку ПВХ — она тоже визуально имитирует дерево, материал весьма приятен на ощупь. При этом ПВХ плитка обеспечивает качественную звукоизоляцию, что выгодно отличает этот материал от керамики. Пол не будет скользить, что очень важно, если в доме есть дети или пожилые люди, имеющие сложности с координацией. К минусам ПВХ можно отнести отсутствие устойчивости к влаге — такую плитку не стоит использовать для оформления помещений, где подразумевается контакт с водой.

ИП Федотова Алеся Михайловна, ИНН 772775025051; ОГРНИП 318774600657351

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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