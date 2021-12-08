Плитка под ламинат: что это, плюсы и минусы

Попадая в помещение, мы редко специально обращаем внимание на пол — и, тем не менее, он оказывает огромное влияние на восприятие интерьера. Мы автоматически, не осознавая этого, оцениваем внешний вид покрытия, и почти сразу прислушиваемся к своим тактильным ощущениям — как этот пол чувствуется под ногами. Все эти выводы делаются за считанные секунды, мы их не осмысливаем целенаправленно: под ногами линолеум типовой расцветки — значит, обстановка очень скромна я и бюджетная; а если это плитка под ламинат — скорее всего, интерьер оформлен стильно и с немалыми вложениями. Отсутствие швов является как раз тем фактором, который переводит плитку под ламинат в премиальный сегмент.