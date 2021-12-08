На птицефабрике «Боровская» продолжает действовать карантин

Между тем местные жители сообщают, что «во времена Созонова у каждого цеха были свои трактора, свои кормовые, не было перекрещивания служб», в итоге можно было избежать уничтожения всего поголовья. Однако местные менеджеры сократили дополнительных рабочих и «остался один трактор на цех». «После вспышки в третьем цехе к ним приехала техника из первого. Заражение распространилось», — сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень» Евгений Казначеев.