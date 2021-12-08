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На птицефабрике «Боровская» продолжает действовать карантин

8 декабря 2021, 09:59
Фото: 1Mi
На птицефабрике «Боровская» до сих пор продолжаются «карантинные» работы, сообщают в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Чиновники отмечают, что вопросы кадровой политики на предприятии пока рассматриваться не будут. Организация планирует работать подобным образом ещё несколько месяцев.

Между тем местные жители сообщают, что «во времена Созонова у каждого цеха были свои трактора, свои кормовые, не было перекрещивания служб», в итоге можно было избежать уничтожения всего поголовья. Однако местные менеджеры сократили дополнительных рабочих и «остался один трактор на цех». «После вспышки в третьем цехе к ним приехала техника из первого. Заражение распространилось», — сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень» Евгений Казначеев.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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