Местным активистам не понравилось заявление о невакцинированных жителях области

Местным активистам не понравилось, что он назвал невакцинированных жителей области «шахидами». В настоящий момент большое число тюменцев ещё не прошли вакцинацию или не могут этого сделать по объективным причинам. В этой связи заявление «невакцинированный хуже шахида» нуждается в проверке.