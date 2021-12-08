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Местным активистам не понравилось заявление о невакцинированных жителях области

8 декабря 2021, 10:51
Фото: Антон Чупрунов
Активные жители Тюмени подали на Корепанова заявление в комиссию по вопросам депутатской этики, сообщает Антон Чупрунов.
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Тюмень

Местным активистам не понравилось, что он назвал невакцинированных жителей области «шахидами». В настоящий момент большое число тюменцев ещё не прошли вакцинацию или не могут этого сделать по объективным причинам. В этой связи заявление «невакцинированный хуже шахида» нуждается в проверке.

Группа активных тюменцев решила направить коллективное обращение в комиссию по этике Тюменской облдумы. Его подписали несколько активистов.

«Правильно, как-то не этично так высказываться в отношении значительной части населения», — отметил тюменец Алексей Княжев.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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