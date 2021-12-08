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Клиенты «Квадры» получили возможность контролировать работу своих УК

8 декабря 2021, 15:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Жителям многоквартирных домов города Липецка предоставили возможность самим контролировать работу общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ). Вся информация об исправности и статусе счетчика будет размещаться в платежных квитанциях.

Как рассказали в пресс-службе липецкой управляющей компании “Квадра”, уже до конца этого года эти данные будут доступны жителям многоквартирных домов, в которых установлен один прибор учета. А с января 2022 года информация, касающаяся ОДПУ, появится в квитанциях у всех клиентов УК, сообщает lipetsk.kp.ru.

В “Квадре” пояснили, что общедомовые приборы учета являются имуществом всех проживающих в доме граждан, а их техническим обслуживанием и снятием показаний с последующей их передачей в ресурсоснабжающую организацию занимаются управляющие компании. Отмечается, что ОДПУ регистрирует потребление домом тепла, и именно эти данные учитываются при определении платы за отопление. Но если прибор учета сломан или не прошел поверку, последующие три месяца расчет ведется по среднемесячному объему потребления. А если показания не передаются и далее, начисления осуществляются по нормативу.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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