Клиенты «Квадры» получили возможность контролировать работу своих УК

В “Квадре” пояснили, что общедомовые приборы учета являются имуществом всех проживающих в доме граждан, а их техническим обслуживанием и снятием показаний с последующей их передачей в ресурсоснабжающую организацию занимаются управляющие компании. Отмечается, что ОДПУ регистрирует потребление домом тепла, и именно эти данные учитываются при определении платы за отопление. Но если прибор учета сломан или не прошел поверку, последующие три месяца расчет ведется по среднемесячному объему потребления. А если показания не передаются и далее, начисления осуществляются по нормативу.