Из-за небольшой аварии на Московском тракте возникла большая пробка

Ущерб небольшой, скорую вызывать не пришлось. Местные жители отмечают, что на перекрёстке стоят камеры фиксации, но тут постоянно бьются машины. Между тем, даже из-за небольшой аварии на Московском тракте растянулась пробка в 1,2 километра.