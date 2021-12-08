Из-за небольшой аварии на Московском тракте возникла большая пробка

Ущерб небольшой, скорую вызывать не пришлось. Местные жители отмечают, что на перекрёстке стоят камеры фиксации, но тут постоянно бьются машины. Между тем, даже из-за небольшой аварии на Московском тракте растянулась пробка в 1,2 километра.
По данным сервиса 2ГИС, в городе к 18:03 пробки достигли семи баллов. При этом авария зарегистрирована только на Московском тракте.
Затруднения движения наблюдаются в центре областной столицы, на Пермякова, 50 лет Октября.
При выезде из города затруднений не зафиксировано, в Тюмени дежурили 3 экипажа ДПС и судебные приставы.