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Из-за небольшой аварии на Московском тракте возникла большая пробка

8 декабря 2021, 13:12
Фото: АВТО Тюмень ДТП
В Тюмени 8 декабря на перекрёстке Московский тракт – Магнитогорская произошла авария, сообщают очевидцы.

Ущерб небольшой, скорую вызывать не пришлось. Местные жители отмечают, что на перекрёстке стоят камеры фиксации, но тут постоянно бьются машины. Между тем, даже из-за небольшой аварии на Московском тракте растянулась пробка в 1,2 километра.

По данным сервиса 2ГИС, в городе к 18:03 пробки достигли семи баллов. При этом авария зарегистрирована только на Московском тракте.

Затруднения движения наблюдаются в центре областной столицы, на Пермякова, 50 лет Октября.

При выезде из города затруднений не зафиксировано, в Тюмени дежурили 3 экипажа ДПС и судебные приставы.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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