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Итоги дня: арест чиновников, драка в очереди к хирургу, QR-код с военным билетом

8 декабря 2021, 18:07
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
В очереди к хирургу в тюменской поликлинике подрались две женщины. Для использования QR-кодов можно взять с собой не паспорт, а военный билет. Суд арестовал тюменских чиновников — мать и сына по обвинению в коррупции.
Сюжет
Драка

Тюменки подрались в очереди к хирургу

Как рассказала в своём Инстаграм тюменка Алина Грачёва, в одной из городских поликлиник чуть не произошла потасовка между пациентками. Происходящее удалось снять на видео.

Как выяснилось, конфликт между женщинами возник из-за долгого приема у специалиста. Люди в очереди долго ждали и были на пределе, когда женщина с талоном решила пройти вперёд всех.

«Очередь к хирургу не двигалась совершенно. Я была записана на 15.30, но в 17 уже была вынуждена уйти — ждали дела. Очень много людей — по записи и без. Как правило, в кабинет заходят по порядку — по талону и без. Было уже много недовольных. Приходили с талонами и возмущались: почему я должна ждать, ведь у меня талон на время», — пояснила в своём Инстаграм Алина.

Когда женщина с талоном заявила, что сидеть в очереди она не будет, это задело пациентку, которая ждала уже более двух часов. Дамы толкались у двери и, когда она открылась новенькая попыталась пнуть оппонентку, поскользнулась в бахилах и упала.

Из-за обвинений в коррупции арестованы двое чиновников

Сегодня, 8 декабря, Ленинский райсуд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя СКР об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ольги Фроловой.

Как предполагают следователи, работая в ООО «Сибирьдорстрой» вместе со своим сыном, чиновники использовали свое служебное положение и совершили хищение бюджетных средств в размере около 5 миллионов рублей.

Игоря Фролова задержали 6 декабря. Между тем, мать и сын обвиняются по статье 159 УК РФ. Их арестовали.

Тюменцы могут использовать другие документы для использования QR-кодов

В России утвердили список документов, которые позволят удостоверить свою личность при предъявлении QR-кодов. Основным является паспорт, однако можно использовать и другие.

Так, можно предъявить военный билет, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта; заграничный паспорт; справку, выдаваемую гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Появление такого перечня позволит остальным гражданам РФ воспользоваться QR-кодами в командировке или на службе.

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