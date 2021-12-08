Итоги дня: арест чиновников, драка в очереди к хирургу, QR-код с военным билетом

«Очередь к хирургу не двигалась совершенно. Я была записана на 15.30, но в 17 уже была вынуждена уйти — ждали дела. Очень много людей — по записи и без. Как правило, в кабинет заходят по порядку — по талону и без. Было уже много недовольных. Приходили с талонами и возмущались: почему я должна ждать, ведь у меня талон на время», — пояснила в своём Инстаграм Алина.