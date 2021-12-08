iPhone 13: где купить в Тюмени и для чего

Этой осенью компания Apple выпустила новую модель айфона — 13. От 12 модели iPhone 13 внешне сильно не отличается. Материалы корпуса iPhone также остались неизменны. Рамка из авиационного алюминия, а фронтальная панель покрыта Ceramic Shield, иначе — стеклокерамикой.
Владельцы предыдущих моделей, в частности iPhone 12, задаются вопросом: стоит ли переходить на новую модель? Несмотря на внешнюю идентичность, скажем сразу — стоит. И сейчас разберём, почему. Но сначала скажем, где можно выгодно купить себе новый айфон.
Где купить iPhone?
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iPhone 13 VS iPhone 12
Как мы уже сказали, внешне модели не имеют больших различий. Габариты остались практически такими же, немного увеличился вес (на 11 г), изменилось расположение двух камер. Оно стало диагональным, а прежде было вертикальным.
Однако владельцы прошлых моделей iPhone однозначно заметят разницу между использованием Айфона 13 и предыдущих «яблок». Мы сравниваем преимущественно 12 и 13 модели. Ведь сравнивать, например, Айфон 13 и Айфон 8 бессмысленно — слишком очевидна разница в пользу новинок от Apple.
Главные преимущества iPhone 13
Режим «Киноэффект»
Режим «Киноэффект» или просто кинематографический режим — находка для блогеров. С его помощью можно в разы улучшить качество своих видеосюжетов. Киноэффект позволяет снимать видео с малой глубиной резкости, а также добавляет плавное перемещение фокуса.
Стабилизация камеры
Если в прошлом выпуске iPhone стабилизация камеры со сдвигам датчика была доступна только для модели iPhone 12 Pro Max, то теперь и в обычном 13 есть стабилизация. Это также связано с камерой. Теперь можно снимать ещё более плавные видео — картинка не будет дёрганной.
Яркость экрана
Несмотря на то, что пиковая яркость экрана в новой модели не увеличилась, стандартная стала выше. Владельцы iPhone 13 отмечают это с восторгом — пользование гаджетом стало приятнее. Также исчез зеленоватый оттенок OLED-дисплея. Цвета на экране стали более насыщенными.
Заряд батареи
Аккумулятор в последней модели iPhone стал ещё лучше. Вообще владельцы Apple, начиная от iPhone X, не жалуются на проблемы с аккумулятором. Но если вам хочется, чтобы заряда батареи хватало ещё на больший срок, iPhone 13 не подведёт.