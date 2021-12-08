iPhone 13: где купить в Тюмени и для чего

Если в прошлом выпуске iPhone стабилизация камеры со сдвигам датчика была доступна только для модели iPhone 12 Pro Max, то теперь и в обычном 13 есть стабилизация. Это также связано с камерой. Теперь можно снимать ещё более плавные видео — картинка не будет дёрганной.