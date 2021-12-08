Глава РЭО Буцаев: Экологичность товара и его упаковки влияют на расчет экосбора

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов констатировал в свою очередь, что экосбор не повлечет за собой роста цен на товары. Говоря о повышающем коэффициенте, эксперт указал на повышение ответственности производителей и импортеров за утилизацию. Размер платы в этом случае соразмерен ущербу. Помимо этого, такой подход стимулирует отказ от использования материалов, которые не подлежат переработке.