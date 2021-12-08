Глава РЭО Буцаев: Экологичность товара и его упаковки влияют на расчет экосбора

Экологический сбор не самоцель. Намного более важный момент — это разработка механизмов, направленных на регулирование экологичных подходов в процессе выпуска той или иной тары, пишут корреспонденты kp.ru.
По словам Дениса Буцаева, для реализации этой цели и было решено разработать методику расчета, предполагающую более высокую ставку для менее экологичной продукции.
Введение экосбора в России преследует цель стимулирования производителей и импортеров к тому, чтобы они предпочитали более экологичную тару. Кроме того, им следует начинать самостоятельно решать вопросы, связанные с утилизацией упаковки, полагает руководитель РЭО.
Из комментариев эксперта научно-технического совета Росприроднадзора Натальи Беляевой следует, что реформа РОП неизбежна. Вопросы, затрагивающие экологическую ответственность, еще в 2020 году детально рассмотрели совместно с представителями отечественного бизнеса, соответствующих ведомств и общественниками. Рост коэффициентов нужно использовать в качестве мягкой меры воздействия на предпринимателей во избежание остановки важнейших производственных процессов, отметила Беляева.
РОП работает уже шесть лет, и за это время ситуация с переработкой отходов почти не изменилась. По словам официального представителя Росприроднадзора, мусор как накапливался, так и накапливается, а российские производители четко осознали: любой закон можно обойти.
Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов констатировал в свою очередь, что экосбор не повлечет за собой роста цен на товары. Говоря о повышающем коэффициенте, эксперт указал на повышение ответственности производителей и импортеров за утилизацию. Размер платы в этом случае соразмерен ущербу. Помимо этого, такой подход стимулирует отказ от использования материалов, которые не подлежат переработке.
Бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов отметил, что под РОП подпадают не все товары, а рост цен в розничном эквиваленте не будет превышать полутора процентов.
«Основные базовые принципы функционирования РОП, в том числе расчеты экосбора, уже согласованы в ходе ряда совещаний с представителями Минприроды, Минэкономразвития, Минпромторга, бизнес-ассоциаций, — подытожил Неверов. — Любой перенос, сдвиг вправо до 2025 года или на другую дату будет являться достаточно серьезным ударом по реформе, которая сейчас активно воплощается в жизнь».