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Евгений Заболотный обвинил тюменских активистов в использовании методов 30-х годов

8 декабря 2021, 12:45
Фото: 1Mi
Евгений Заболотный решил высказаться из-за фразы «невакцинированный хуже шахида».

Свой пост он разместил в инстаграм.

«Выступление Сергея Евгеньевича Корепанова на ноябрьском заседании областного парламента имело одну цель – сохранение здоровья каждого жителя Ямала, Югры, Тюменской области и России в целом, поэтому его позиция однозначно вызывает поддержку», - отметил Заболотный.

Напомню, что борьба с пандемией не закончена, смертность от COVID-19 не уменьшается, всем нам необходимо выполнять рекомендации профессиональных вирусологов и врачей, а не «уличного агрессивного меньшинства».

Проверка высказывания Сергея Корепанова пока продолжается. О её результатах станет известно до конца года.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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