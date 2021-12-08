Евгений Заболотный обвинил тюменских активистов в использовании методов 30-х годов

Свой пост он разместил в инстаграм.
«Выступление Сергея Евгеньевича Корепанова на ноябрьском заседании областного парламента имело одну цель – сохранение здоровья каждого жителя Ямала, Югры, Тюменской области и России в целом, поэтому его позиция однозначно вызывает поддержку», - отметил Заболотный.
Напомню, что борьба с пандемией не закончена, смертность от COVID-19 не уменьшается, всем нам необходимо выполнять рекомендации профессиональных вирусологов и врачей, а не «уличного агрессивного меньшинства».
Проверка высказывания Сергея Корепанова пока продолжается. О её результатах станет известно до конца года.