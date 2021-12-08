Джинсы-трубы: свобода и практичность в трендах

Джинсы — поистине глобальный тренд, не признающий возрастов, пола и статуса. Но и среди этого предмета одежды есть свои лидеры спроса. Сейчас это джинсы-трубы.
Прямиком из 70-х
Пик популярности джинсов-труб пришелся на 70-е с их роликовыми коньками и диско, но, как мы знаем, мода циклична, и вот, спустя полвека, «трубы» вновь возглавляют тренды.
Отличить модель от тех же клеш, гранжа или скинни довольно просто. Эти джинсы отличают прямые штанины, которые расширяются прямо от бедра. Если проводить аналогию, то штанины похожи на обычные трубы — прямые, широкие, без каких-либо сужений и утолщений.
Спрос на данный фасон легко объяснить — эти джинсы, в отличие от других разновидностей, ставят в приоритет свободу движений, комфорт и практичность. К тому же, они отлично сочетаются с любым гардеробом.
Какие джинсы-трубы популярны сейчас
Никаких строгих правил джинсы не признают, и «трубы» не являются исключением. Одинаковым спросом сегодня пользуются, как модели с низкой, так и высокой талией, так вываренная классика, так и джинсы с дырками. Советуем обратить внимание на джинсы с накладными карманами и модели на резинке, а также на традиционные ретро-модели с узорами и вышивкой по боковому шву.
Несколько «джинсовых» образов
Во-первых, романтические образы. Прямые и широкие джинсы, расклешенные от бедра, будут хорошо смотреться с легким топом или футболкой. Это своеобразная дань моде 60-х и 70-х. Добавьте к джинсам легкие босоножки, а волосы оставьте распущенными. Единственный минус такого простого и натурального образа — предстать в нем вы сможете только в теплую погоду, поздней весной или летом.
Во-вторых, это офисные и деловые образы. Прямые джинсы можно носить, как с пиджаком, так и простой базовой футболкой светлого или темного цвета. На ноги стоит надеть кроссовки, кеды или туфли. Советуем также добавить в образ не броских аксессуаров — цепочку, очки, браслеты.
Наконец, джинсы-трубы стоит активно использовать при создании ежедневных casual-образов. Носить их можно практически с чем угодно. Например, с рубашками и топами, а на ноги надеть кроссовки на большой подошве или возрожденные ретро-модели кед известных брендов. В итоге получится стильный образ, в котором вам будет по-настоящему удобно.