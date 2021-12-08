Джинсы-трубы: свобода и практичность в трендах

Никаких строгих правил джинсы не признают, и «трубы» не являются исключением. Одинаковым спросом сегодня пользуются, как модели с низкой, так и высокой талией, так вываренная классика, так и джинсы с дырками. Советуем обратить внимание на джинсы с накладными карманами и модели на резинке, а также на традиционные ретро-модели с узорами и вышивкой по боковому шву.