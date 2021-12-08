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Для устранения аварии на теплосети в Тюмени не потребовалось отключение подачи тепла

8 декабря 2021, 05:56
Фото: 1Mi
Для устранения аварии на теплосети в Тюмени не потребовалось отключение
Накануне вечером, 7 декабря, в областном центре на улице Пржевальского рядом с домом № 35/3 произошло повреждение на участке тепловой сети. Сотрудникам УСТЭК удалось устранить аварию в короткие сроки и без отключения потребителей от тепла, сообщили «Нашему Городу» в УСТЭК.
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Тюмень

После сообщения об инциденте специалисты незамедлительно прибыли на место. Бригады УСТЭК оградили участок, отключили нужную часть теплотрассы от основной сети и начали откачку воды. Работы длились всю ночь.

«Ремонтные работы проходили в ночное время и были закончены во вторник, 8 декабря, в 5 утра. Необходимости в ограничении подачи тепла в жилые дома, чтобы провести ремонтные работы, не было», — уточнили в пресс-службе УСТЭК.

Напомним, коммунальная авария случилась вчера в конце дня. Местные жители увидели пары дыма на дороге. Как только специалисты прибыли на место и приступили к работе, всё нормализовалось.

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