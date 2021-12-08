Для устранения аварии на теплосети в Тюмени не потребовалось отключение подачи тепла

После сообщения об инциденте специалисты незамедлительно прибыли на место. Бригады УСТЭК оградили участок, отключили нужную часть теплотрассы от основной сети и начали откачку воды. Работы длились всю ночь.
«Ремонтные работы проходили в ночное время и были закончены во вторник, 8 декабря, в 5 утра. Необходимости в ограничении подачи тепла в жилые дома, чтобы провести ремонтные работы, не было», — уточнили в пресс-службе УСТЭК.
Напомним, коммунальная авария случилась вчера в конце дня. Местные жители увидели пары дыма на дороге. Как только специалисты прибыли на место и приступили к работе, всё нормализовалось.