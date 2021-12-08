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Для использования QR-кодов можно взять с собой не паспорт, а военный билет

8 декабря 2021, 11:22
Фото: 1Mi
Для удобства пользования QR-кодами в РФ утверждены документы, которые позволят удостоверить свою личность.

В соответствии с указом президента основным является — паспорт.

Можно предъявить другие документы: военный билет, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта; заграничный паспорт; справку, выдаваемую гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Данные изменения позволят остальным гражданам РФ воспользоваться QR-кодами, в командировке или на службе.

Ранее «Наш город» сообщал, что местным активистам не понравилось заявление о невакцинированных жителях области. Активные жители Тюмени подали на Корепанова заявление в комиссию по вопросам депутатской этики.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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