Для использования QR-кодов можно взять с собой не паспорт, а военный билет

Можно предъявить другие документы: военный билет, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта; заграничный паспорт; справку, выдаваемую гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.