Для использования QR-кодов можно взять с собой не паспорт, а военный билет

В соответствии с указом президента основным является — паспорт.
Можно предъявить другие документы: военный билет, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта; заграничный паспорт; справку, выдаваемую гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Данные изменения позволят остальным гражданам РФ воспользоваться QR-кодами, в командировке или на службе.
Ранее «Наш город» сообщал, что местным активистам не понравилось заявление о невакцинированных жителях области. Активные жители Тюмени подали на Корепанова заявление в комиссию по вопросам депутатской этики.