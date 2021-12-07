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Водитель, сбившая у Гудвина беременную, устроила скандал требуя удалить новость о ДТП

7 декабря 2021, 15:17
Фото: «НашГород»
В минувшие выходные у ТЦ Гудвин водитель Юлия С. на нерегулируемом пешеходе сбила беременную девушку и молодого человека. Новость о происшествии была опубликована в нашем СМИ, однако виновнице ДТП это не понравилось, и она устроила скандал. Позвонив по телефону редакции она требовала удалить видео с места ДТП.
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Полиция

«Если у меня будет возможность наказать тебя, я это сделаю»заявила Юлия С. главному редактору «Нашего города» по телефону.

По словам девушки редакция поступила «нечестно», разместив фото и видео с места ДТП произошедшем в прошлую субботу.

4 декабря, недалеко от ТЦ Гудвин на нерегулируемом пешеходе автомоибль «Лексус» сбил молодую пару. 16-летняя девушка с парнем получили травмы различной степени тяжести, а позже выяснилось, что пострадавшая беременна.

На место происшествия прибыл и главный редактор «Нашего города» Максим Карпиков. Помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, он предлагал свою помощь и беседовал с виновницей ДТП, но она от комментариев отказалась. Новость вышла в нашем СМИ, это разгневало водителя «Лексуса» Юлию С. и она позвонила Максиму Карпикову, требуя немедленно удалить видео. Получив отказ, девушка бросала угрозы и не могла справиться с эмоциями.

Корреспонденту «Нашего города» полковник полиции, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова рассказала, на каком этапе сейчас находится дело о ДТП.

В ведомстве отметили, что сейчас проводится административная проверка. Кроме того, будут рассмотрены результаты судебно-медицинской экспертизы по поводу состояния здоровья пострадавших и решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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