Водитель, сбившая у Гудвина беременную, устроила скандал требуя удалить новость о ДТП

На место происшествия прибыл и главный редактор «Нашего города» Максим Карпиков. Помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, он предлагал свою помощь и беседовал с виновницей ДТП, но она от комментариев отказалась. Новость вышла в нашем СМИ, это разгневало водителя «Лексуса» Юлию С. и она позвонила Максиму Карпикову, требуя немедленно удалить видео. Получив отказ, девушка бросала угрозы и не могла справиться с эмоциями.