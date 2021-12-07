Водитель, сбившая у Гудвина беременную, устроила скандал требуя удалить новость о ДТП

«Если у меня будет возможность наказать тебя, я это сделаю»заявила Юлия С. главному редактору «Нашего города» по телефону.
По словам девушки редакция поступила «нечестно», разместив фото и видео с места ДТП произошедшем в прошлую субботу.
4 декабря, недалеко от ТЦ Гудвин на нерегулируемом пешеходе автомоибль «Лексус» сбил молодую пару. 16-летняя девушка с парнем получили травмы различной степени тяжести, а позже выяснилось, что пострадавшая беременна.
На место происшествия прибыл и главный редактор «Нашего города» Максим Карпиков. Помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, он предлагал свою помощь и беседовал с виновницей ДТП, но она от комментариев отказалась. Новость вышла в нашем СМИ, это разгневало водителя «Лексуса» Юлию С. и она позвонила Максиму Карпикову, требуя немедленно удалить видео. Получив отказ, девушка бросала угрозы и не могла справиться с эмоциями.
Корреспонденту «Нашего города» полковник полиции, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова рассказала, на каком этапе сейчас находится дело о ДТП.
В ведомстве отметили, что сейчас проводится административная проверка. Кроме того, будут рассмотрены результаты судебно-медицинской экспертизы по поводу состояния здоровья пострадавших и решен вопрос о возбуждении уголовного дела.