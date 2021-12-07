VK Звонки запустили собственную AR-технологию замены фона в веб-версии

В составе технологии более лёгкая нейросетевая модель сегментации и алгоритмы быстрой отрисовки текстур, которые позволяют заменять фон во время звонка в режиме реального времени на любых устройствах — теперь и в браузере. К запуску свои уникальные виртуальные фоны представили Little Big, Cream Soda, Клава Кока, NILETTO и другие звёзды — фоны доступны в мобильном приложении ВКонтакте, веб-версии социальной сети и в отдельном десктопном приложении VK Звонки. Также пользователи могут загружать свои персональные фоны, которые будут синхронизированы на всех устройствах.