В Тюмени школьнице удалили спровоцировавшую косоглазие опухоль

Сначала 7-летняя школьница жаловалась на слезотечение. И ей был диагностирован «острый конъюнктивит». Затем появилось косоглазие, потом заложенность носа. В приёмное отделение медучреждения юная пациентка была доставлена с признаками гайморита.
Лор-врачи второй ОКБ после обследования обнаружили у ребёнка редкий случай заболевания – гигантоклеточную гранулему верхней челюсти на запущенной стадии, то есть необычные доброкачественные опухоли костей челюсти.
«В одно утро я обратила внимание на припухлость со стороны щеки. После обследования на КТ была выявлена большая опухоль. Она заполняла всю носовую пазуху, а также уже начала разрушать верхнюю, нижнюю и среднюю медиальные стенки», – вспоминает Надежда Кузнецова, начальник оториноларингологического отделения детского стационара ОКБ №2.
Девочка перенесла операцию и через год, пройдя контрольное обследование, можно сказать, что рецидивов нет. Состояние школьницы стабильное. Она посещает школу и ведёт полноценную жизнь.