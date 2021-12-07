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В Тюмени школьнице удалили спровоцировавшую косоглазие опухоль

7 декабря 2021, 09:10
Фото: ОКБ №2
В Тюмени школьнице удалили спровоцировавшую косоглазие опухоль
После обнаружения опухоли в носу, которая ранее спровоцировала косоглазие и заложенность, девочку прооперировали и удалили новообразование, рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

Сначала 7-летняя школьница жаловалась на слезотечение. И ей был диагностирован «острый конъюнктивит». Затем появилось косоглазие, потом заложенность носа. В приёмное отделение медучреждения юная пациентка была доставлена с признаками гайморита.

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Лор-врачи второй ОКБ после обследования обнаружили у ребёнка редкий случай заболевания – гигантоклеточную гранулему верхней челюсти на запущенной стадии, то есть необычные доброкачественные опухоли костей челюсти.

«В одно утро я обратила внимание на припухлость со стороны щеки. После обследования на КТ была выявлена большая опухоль. Она заполняла всю носовую пазуху, а также уже начала разрушать верхнюю, нижнюю и среднюю медиальные стенки», – вспоминает Надежда Кузнецова, начальник оториноларингологического отделения детского стационара ОКБ №2.

Девочка перенесла операцию и через год, пройдя контрольное обследование, можно сказать, что рецидивов нет. Состояние школьницы стабильное. Она посещает школу и ведёт полноценную жизнь.

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