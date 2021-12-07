В Тюмени школьнице удалили спровоцировавшую косоглазие опухоль

«В одно утро я обратила внимание на припухлость со стороны щеки. После обследования на КТ была выявлена большая опухоль. Она заполняла всю носовую пазуху, а также уже начала разрушать верхнюю, нижнюю и среднюю медиальные стенки», – вспоминает Надежда Кузнецова, начальник оториноларингологического отделения детского стационара ОКБ №2.