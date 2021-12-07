В Тобольске на территории школы №12 построят спорткомплекс и амфитеатр

«В 2022 году территорию 12 школы будут модернизировать. Во дворе оборудуют поле для мини – футбола, место для баскетбола и волейбола, а также корт для хоккея. Помимо этого появятся все необходимые тренажеры, которые позволят сдавать ГТО. Также планируется создание места для подготовки в армию, яма для прыжков и специальная дорожка для скандинавской ходьбы. А для любителей тенниса, поставят стол и построят корты, где можно будет проводить различные соревнования. Кроме того, удобства будут сделаны для болельщиков и судей»,