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В Тобольске на территории школы №12 построят спорткомплекс и амфитеатр

7 декабря 2021, 14:22
Фото: Администрация города Тобольска
В 2022 году, в Тобольске, на территории школы № 12 планируется строительство спортивного комплекса, удобной зоны отдыха и амфитеатр. На такой современной площадке тоболяки смогут играть в волейбол, хоккей, сдавать нормы ГТО и приятно проводить время.

На следующий год среднюю школу №12 города Тобольска ожидают перемены. На этот раз они коснутся территории, прилежащей к учебному заведению.

«В 2022 году территорию 12 школы будут модернизировать. Во дворе оборудуют поле для мини – футбола, место для баскетбола и волейбола, а также корт для хоккея. Помимо этого появятся все необходимые тренажеры, которые позволят сдавать ГТО. Также планируется создание места для подготовки в армию, яма для прыжков и специальная дорожка для скандинавской ходьбы. А для любителей тенниса, поставят стол и построят корты, где можно будет проводить различные соревнования. Кроме того, удобства будут сделаны для болельщиков и судей»,

- рассказали в пресс-службе администрации Тобольска.

В администрации добавили, что территория будет обустроена так, что развлечения найдутся для всех. А изюминкой проекта станет амфитеатр.

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