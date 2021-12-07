В сезон зимней охоты инспекторы тюменского Госохотдепартамента выявляют нарушителей

«Нарушители правил охоты будут оштрафованы на сумму до 4 тысяч рублей. Должностные лица понесут наказание в виде штрафа до 35 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой. Помимо того, нарушителей могут лишить права на охоту на срок до 2-х лет», — пояснил Виктор Зайцев, глава подразделения департамента.