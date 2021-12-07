В сезон зимней охоты инспекторы тюменского Госохотдепартамента выявляют нарушителей

До 28 февраля следующего года с лицензией можно охотиться в охотугодьях и лесах региона на все виды охотничьих ресурсов. Охота на лося, косулю и дичь продлится до 10 января следующего года. Волка отстреливать можно до конца марта.
«Нарушители правил охоты будут оштрафованы на сумму до 4 тысяч рублей. Должностные лица понесут наказание в виде штрафа до 35 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой. Помимо того, нарушителей могут лишить права на охоту на срок до 2-х лет», — пояснил Виктор Зайцев, глава подразделения департамента.
С начала года незаконной добычей браконьеров стали 69 косуль, 21 лось, 14 кабанов, 14 ондатр, 1 рысь, 1 лебедь-шипун, 1 барсук, 1 медведь и утки. По этим фактам возбуждены уголовные дела.
Накануне нарушения обнаружены в Казанском, Омутинском, Сокрокинском, Уватском, Упоровском, Ялуторовском районах. За последнюю неделю ноября госинспекторы выявили 34 нарушения, два из них — уголовных: за незаконную добычу самки лося в охотничьих угодьях рядом с селом Новая Заимка Заводоуковского района, и за незаконную добычу 2-х особей косули сибирской в охотничьих угодьях «Болдыревский» Абатского района.