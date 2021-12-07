В России предлагают ввести новый порядок регистрации рожденных при помощи ВРТ детей
7 декабря 2021, 09:32
Фото: pixabay.com
Бывший член СФ Валерий Рязанский рассказал, что в РФ может появится новый порядок регистрации детей, родившихся благодаря вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в частности, ЭКО и суррогатного материнства.
Как сообщает iz.ru, в России около четверти миллиона граждан появились на свет с помощью ВТР.
По словам Рязанского, родители часто сталкиваются с проблемами государственной регистрации при рождении ребенка таким способом. Он отметил, что новый законопроект позволит решить этот вопрос без обращения в суд.