В результате пожара в многоэтажке в Тюмени эвакуировали четырёх человек

Вызов в дежурную часть поступил в 9 часов 56 минут утра. Горела квартира на восьмом этаже.
«Огонь успел повредить 2 квадратных метра в одной из квартир многоэтажного дома. В пожаре никто не пострадал», — уточнили «Нашему Городу» в областном Управлении МЧС.
В ведомстве также добавили, что из-за угрозы огня из многоэтажного дома были эвакуированы четыре человека. На данный момент пожар ликвидирован.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Мальково на улице Строителей загорелся жилой дом на 8 квартир. В пожаре пострадали трое, в том числе ребёнок. Все доставлены в больницу.