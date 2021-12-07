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В результате пожара в многоэтажке в Тюмени эвакуировали четырёх человек

7 декабря 2021, 07:06
Фото: «НашГород»
В результате пожара в многоэтажке в Тюмени эвакуировано 4 человека
Сегодня, 7 декабря, в областном центре в 10-этажном жилом доме № 1, расположенном на улице Свердлова, произошёл пожар.
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Тюмень

Вызов в дежурную часть поступил в 9 часов 56 минут утра. Горела квартира на восьмом этаже.

«Огонь успел повредить 2 квадратных метра в одной из квартир многоэтажного дома. В пожаре никто не пострадал», — уточнили «Нашему Городу» в областном Управлении МЧС.

В ведомстве также добавили, что из-за угрозы огня из многоэтажного дома были эвакуированы четыре человека. На данный момент пожар ликвидирован.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Мальково на улице Строителей загорелся жилой дом на 8 квартир. В пожаре пострадали трое, в том числе ребёнок. Все доставлены в больницу.

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