УСТЭК продолжит строительство тепломагистрали протяженностью 3,5 км в Тюмени

Ввод в эксплуатацию всей тепломагистрали запланирован на 2023 год. Это произойдет после того, как третий участок трубопровода соединит между собой первый и второй. В это же время к централизованной системе теплоснабжения (ЦСТ) начнут подключать первые новостройки нового района.