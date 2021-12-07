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УСТЭК продолжит строительство тепломагистрали протяженностью 3,5 км в Тюмени

7 декабря 2021, 04:50
Фото: предоставлено УСТЭК
УСТЭК продолжит строительство тепломагистрали протяженностью 3,5 км
По новой магистрали тепловая энергия будет поставляться в планируемый к застройке жилой район города, расположенный в периметре улиц Закалужская и Червишевский тракт, рассказали в УСТЭК.
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Тюмень

Ввиду значительной протяженности теплотрассы и требуемого объёма финансирования работы были разбиты на 3 этапа.

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Первый участок сети длиной 882 метра был проложен летом 2021 года. Начало строительства второго участка запланировано на 10 декабря. Его протяженность — 1 250 метров. 4 месяца строительно-монтажные работы будут проходить между улицами Губернская и Александра Протозанова. Для их проведения потребовалось освободить место пролегания будущей тепловой сети от растительности. Важно отметить, что часть деревьев, произраставших в охранной зоне теплотрассы, была сохранена. Под контролем сотрудников МКУ «ЛесПаркХоз» деревья были пересажены.

Ввод в эксплуатацию всей тепломагистрали запланирован на 2023 год. Это произойдет после того, как третий участок трубопровода соединит между собой первый и второй. В это же время к централизованной системе теплоснабжения (ЦСТ) начнут подключать первые новостройки нового района.

Напомним, что за 4 года работы УСТЭК к ЦСТ в Тюмени было подключено 258новых объектов, в числе которых 15 детских садов, 4 школы и 3 больницы. Суммарная тепловая нагрузка составила 222,52Гкал/час

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