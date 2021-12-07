Тюменские дрифтеры парковку у Ленты превратили в гоночную трассу

Судя по всему, это не первый заезд у этих любителей скорости, ну или как минимум у них отсутствует инстинкт самосохранения, а на счетах лежат деньги, чтобы в случае чего выплатить компенсацию автовладельцам, которые ненароком могут стать участниками ДТП.