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Тюменские дрифтеры парковку у Ленты превратили в гоночную трассу

7 декабря 2021, 09:18
Фото: «НашГород»
В понедельник вечером на парковке у Ленты дрифтеры устроили настоящее ралли. В автомобильной схватке участвовали не только легковушки, но и грузовые машины. Правда навряд ли покупатели были рады такому незапланированному мероприятию, да и благодарных зрителей на парковке не наблюдалось.
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Тюмень

Дрифтеров не смущала ни скользкая дорога, ни позднее время, ни припаркованные автомобили и уж тем более люди. Покупателям и пешеходам то и дело приходилось разбегаться в разные стороны, чтобы случайно не оказаться под колесами развлекающихся граждан.

Судя по всему, это не первый заезд у этих любителей скорости, ну или как минимум у них отсутствует инстинкт самосохранения, а на счетах лежат деньги, чтобы в случае чего выплатить компенсацию автовладельцам, которые ненароком могут стать участниками ДТП.

К слову, веселье и тест-драйв отвязных тюменцев не понравилось и сотрудникам полиции. Они эти развлечения не оценили и выгнали нарушителей с парковки. Корреспонденту «Нашего города» в областной полиции оперативно ответ дать не смогли. Поэтому, чем обернулся вечерний тест-драйв гонщиков пока неизвестно.

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