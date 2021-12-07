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Тюменские активисты КПРФ подали заявление в СКР на председателя Тюменской облдумы

7 декабря 2021, 08:48
Фото: Скриншот VK Антона Чупрунова
Нешуточный скандал за сравнение непривитых с шахидами разгорелся вокруг председателя Тюменской областной Думы Сергея Корепанова. Активисты КПРФ решили не оставлять действия чиновника безнаказанными и написали заявление в СКР. Об истинной подоплеке заявления они не говорят, но мы выяснили, кому это выгодно.

Это не первый случай, когда из-за коронавирусных прививок в регионе происходят скандалы. На этот раз отличился председатель местной областной Думы Сергей Корепанов. Чиновник выразился, что непривитые люди опаснее шахидов и вызвал этим волну негодования.

Во вторник, 7 декабря, на чиновника группа активистов написала заявление на имя руководителя управления СКР по Тюменской области Александра Кублякова.

«Нас было семь человек. Мы каждый по отдельности написали заявление. У нас в планах еще подать заявление в два органа. Дождемся от них ответа, а потом уже примем решение о дальнейших действиях»,

- сообщил корреспонденту «Нашего города» городской активист Антон Чупрунов.

На своей страничке в социальных сетях Чупрунов также написал, что депутаты из партии «единороссов» в последнее время не стесняются в выражениях, оскорбляя при этом граждан, которые не хотят участвовать в медицинских экспериментах.

На фото подавших заявление в СКР присутствует секретарь первичной организации КПРФ Дмитрий Шаламов - именно в его первичке состоит на учете руководитель областной организации КПРФ Тамара Казанцева, которую недавно оштрафовали за проведение несанкционированной акции у здания областной Думы.

По мнению источников "Нашего города" подача заявления на Корепанова - это ответ Тамары Казанцевой на ее преследование и штраф. Возможно Тамара Николаевна пытается таким образом избежать дальнейшего давления со стороны председателя, оставаясь во главе протеста.

Напомним, в конце ноября прошло заседание облдумы, на котором и выступил Сергей Корепанов. Позднее в интернете появилось обращение, в котором возмущенные жители города просят правоохранительные органы привлечь представителя власти к уголовной ответственности по мотивам разжигания розни и вражды.

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