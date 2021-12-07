Тюменец ушел из больницы домой и пропал

С 6 декабря в Тюмени ищут Сергея Ахатова 1961 года рождения. Пожилой мужчина отправился с больницы домой, но там так и не оказался. К поискам подключился поисковый отряд «Белая Сова – Тюмень».
Волонтеры отряда «Нашему городу» рассказали, что потерявшийся страдает потерей памяти и у него проблемы с равновесием. Кроме того, ему необходима медицинская помощь.
«Мужчина выглядит на свой возраст, его рост 165-170 сантиметров. Худой. Короткие седые волосы. Из одежды на нем была пижама светло-серого цвета в полоску, черная куртка и такого же цвета ботинки»,
- пояснили в «Белой Сове».
Если вдруг кто-то из читателей владеет информацией о местонахождении мужчины, просьба позвонить по номерам: 02/102 полиция. 8 (3452)79-43-10- дежурная часть ОП №5 г. Тюмени. 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту [email protected]