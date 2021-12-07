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Тюменец ушел из больницы домой и пропал

7 декабря 2021, 15:03
Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»
В Тюмени пропал 60-летний мужчина. Он ушел из больницы на улице Котовского, но до дома так и не дошел. Сейчас его ищет поисковый отряд.
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Тюмень

С 6 декабря в Тюмени ищут Сергея Ахатова 1961 года рождения. Пожилой мужчина отправился с больницы домой, но там так и не оказался. К поискам подключился поисковый отряд «Белая Сова – Тюмень».

Волонтеры отряда «Нашему городу» рассказали, что потерявшийся страдает потерей памяти и у него проблемы с равновесием. Кроме того, ему необходима медицинская помощь.

«Мужчина выглядит на свой возраст, его рост 165-170 сантиметров. Худой. Короткие седые волосы. Из одежды на нем была пижама светло-серого цвета в полоску, черная куртка и такого же цвета ботинки»,

- пояснили в «Белой Сове».

Если вдруг кто-то из читателей владеет информацией о местонахождении мужчины, просьба позвонить по номерам: 02/102 полиция. 8 (3452)79-43-10- дежурная часть ОП №5 г. Тюмени. 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту [email protected]

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