Топ-5 бескомпромиссных ноутбуков — рейтинг 2021 года

MacBook Pro 13 2020 M1
Ноутбуки серии MacBook Pro M1 получили 13,3-дюймовый дисплей, соответствующий IPS-технологии. Частота смены кадров составляет 60 Гц, разрешение — 2560 × 1600. «Сердцем» стал 8-ядерный процессор Apple M1, который изготовлен по 5-нанометровому техпроцессу. Объем оперативной памяти варьируется в зависимости от модели от 8 до 16 ГБ. Объем SSD-накопителя — 256–2048 ГБ.
Высокая вычислительная и графическая производительность дополнена внушительной автономностью. Любая из моделей серии обеспечивает до 17 часов автономной работы в режиме веб-серфинга. Операционная система MacOS Big Sur и дактилоскопический сканер гарантируют высокий уровень безопасности.
HP OMEN 17-cb1000 17
Нестандартное крепление дисплея, скошенные грани корпуса, красная подсветка — отличительные черты дизайна HP OMEN 17-cb1000 17. Ноутбуки упомянутой серии оснащены IPS-дисплеем диагональю 17,3 дюйма с разрешением 1920 × 1080. Частота смены кадров заявлена на уровне 144 Гц.
В основе аппаратной конфигурации — 12-потоковый процессор Intel Core i7 или Core i9 десятого поколения. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 32 ГБ. Графику обрабатывает видеокарта RTX 2060 / RTX 2070 / RTX 2070 Super / RTX 2080 Super. Высокую скорость записи и чтения данных обеспечивает твердотельный накопитель объемом 512–1024 ГБ. Среди преимуществ лэптопа также стоит отметить модуль Wi-Fi 6, быструю зарядку и USB-порт с поддержкой Thunderbolt.
Asus TUF Dash F15 FX516PM
Экран IPS диагональю 15,6 дюйма, которым оснащены ноутбуки Asus TUF Dash F15 FX516PM, демонстрирует четкое и яркое изображение со всех ракурсов. Частота обновления кадров — 144 Гц. Корпус соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, который подтверждает повышенную стойкость к ударам и механическим повреждениям.
Лэптопы серии могут похвастаться впечатляющей игровой производительностью. В основе — 8-потоковый процессор Intel Core i7-11370H, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта RTX 3060. SSD-накопитель на 512 ГБ способствует быстрой загрузке системы и приложений, а также мгновенному выходу из режима сна.
MSI GS75 Stealth 9SF
Ноутбуки MSI GS75 Stealth 9SF оснащены 17,3-дюймовым дисплеем, который изготовлен по IPS-технологии. Благодаря высокой частоте смены кадров (240 Гц) лэптопы обеспечивают четкое и плавное отображение динамических сцен. Разрешение — 1920 × 1080.
На борту — 6-ядерный процессор Intel Core i7-9750H, который поддерживает технологию многопоточности. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ. Предусмотрена возможность увеличить количество памяти до 64 ГБ. Графику обрабатывает дискретная видеокарта RTX 2070. Объем встроенной памяти — 1 ТБ. Предусмотрен слот для карт памяти, порт Thunderbolt, отзывчивый стеклянный тачпад и фирменный командный центр управления лэптопом Dragon Center.
Acer Nitro 5 AN517-52
Ноутбуки Acer Nitro 5 получили IPS-дисплей диагональю 17,3 дюйма с Full HD – разрешением и частотой обновления 120 Гц. Матрица демонстрирует реалистичную и неперенасыщенную картинку с отличными углами обзора.
Установлен процессор Core i5 или Core i7 десятого поколения. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 16 ГБ. Для работы с графическим контентом предусмотрена дискретная видеокарта GTX 1650 / GTX 1650 Ti / RTX 2060 / RTX 3060. Объем встроенной памяти варьируется от 512 до 1024 ГБ. Продаются ноутбуки, которые одновременно оснащены традиционным жестким диском и твердотельным накопителем.