Топ-5 бескомпромиссных ноутбуков — рейтинг 2021 года

Установлен процессор Core i5 или Core i7 десятого поколения. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 16 ГБ. Для работы с графическим контентом предусмотрена дискретная видеокарта GTX 1650 / GTX 1650 Ti / RTX 2060 / RTX 3060. Объем встроенной памяти варьируется от 512 до 1024 ГБ. Продаются ноутбуки, которые одновременно оснащены традиционным жестким диском и твердотельным накопителем.