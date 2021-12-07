nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Столкнулись четыре машины на объездной в Тюмени

7 декабря 2021, 04:41
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
Столкнулись четыре машины на объездной в Тюмени
Сегодня, 7 декабря, на объездной дороге между пересечениями с улицей Домостроителей и улицей Тополиной в сторону Старого Тобольского тракта столкнулись четыре автомобиля.
Сюжет
Тюмень

Одну из машин развернуло к встречному движению. Остальные три стоят друг за другом. Судя по всему, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за несоблюдения дистанции. О пострадавших не сообщается. Автоинспекторам предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента.

«Авария занимает один ряд, поэтому приходится объезжать медленно. Образовался небольшой затор. Будьте аккуратней», — сообщают водители в автомобильных чатах.

На данный момент дорожная обстановка в областном центре оценивается в 5 баллов. Самые загруженные улицы — Мельникайте, 50 лет Октября, Профсоюзная, Республики и Первомайская.

Материалы по теме
В Тюмени у ТРЦ Гудвин столкнулись пять машинВ Тюмени на Максима Горького и 50 лет ВЛКСМ столкнулись сразу 4 машиныНа Ресублике в Тюмени столкнулись два автомобиля
#Новости#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25