Столкнулись четыре машины на объездной в Тюмени

Одну из машин развернуло к встречному движению. Остальные три стоят друг за другом. Судя по всему, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за несоблюдения дистанции. О пострадавших не сообщается. Автоинспекторам предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента.