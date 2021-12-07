Столкнулись четыре машины на объездной в Тюмени

Одну из машин развернуло к встречному движению. Остальные три стоят друг за другом. Судя по всему, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за несоблюдения дистанции. О пострадавших не сообщается. Автоинспекторам предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента.
«Авария занимает один ряд, поэтому приходится объезжать медленно. Образовался небольшой затор. Будьте аккуратней», — сообщают водители в автомобильных чатах.
На данный момент дорожная обстановка в областном центре оценивается в 5 баллов. Самые загруженные улицы — Мельникайте, 50 лет Октября, Профсоюзная, Республики и Первомайская.