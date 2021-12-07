nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Срочник, расстрелявший восемь сослуживцев, нашёл работу в тюменской колонии

7 декабря 2021, 08:43
Фото: 1Mi
Срочник, расстрелявший восемь сослуживцев, нашёл работу в тюменский колонии
Приговорённый к 24,5 годам колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части под Читой срочник Рамиль Шамсутдинов, отбывающий наказание в тюменской исправительной колонии № 2, нашёл работу, пишет URA.RU.
Сюжет
Тюмень

Об этом изданию рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Осужденный Шамсутдинов работает подсобным рабочим», — кратко информировал анонимный собеседник.

Отец заключённого рассказал, что у сына всё нормально и подтвердил, что отпрыск на самом деле нашёл работу в колонии, но не знает какую должность тот получил.

В пресс-службе регионального Управления ФСИН от комментариев отказались, сославшись на законодательство, и неразглашение персональных данных осужденного без его согласия.

Напомним, после суда в конце мая текущего года срочника Рамиля Шамсутдинова доставили для отбывания наказания в тюменскую ИК-2, где он находится до сих пор.

Материалы по теме
Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов сядет на 24,5 года за расстрел 8 человекОсужденного срочника Рамиля Шамсутдинова отправили в Тюменскую областьСрочника Шамсутдинова этапировали в колонию Тюмени
#Новости#Осужденные#Работа#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25