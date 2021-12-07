Срочник, расстрелявший восемь сослуживцев, нашёл работу в тюменской колонии

Об этом изданию рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Осужденный Шамсутдинов работает подсобным рабочим», — кратко информировал анонимный собеседник.
Отец заключённого рассказал, что у сына всё нормально и подтвердил, что отпрыск на самом деле нашёл работу в колонии, но не знает какую должность тот получил.
В пресс-службе регионального Управления ФСИН от комментариев отказались, сославшись на законодательство, и неразглашение персональных данных осужденного без его согласия.
Напомним, после суда в конце мая текущего года срочника Рамиля Шамсутдинова доставили для отбывания наказания в тюменскую ИК-2, где он находится до сих пор.