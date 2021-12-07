РЭО начал формирование «Зеленого рейтинга» регоператоров

Публично-правовой компанией в адрес регионов и отраслевых компаний были направлены письма с просьбой о предоставлении дополнительных сведений и подтверждающих бумаг по нескольким параметрам оценки. При этом наибольший процент данных, используемых для формирования индекса, носит объективный и исчислимый характер и собирается внутри ППК РЭО, передает 360tv.ru.
«Зеленый рейтинг» позволит оценить вклад российских субъектов и регионов в создание комплексной системы по обращению с ТКО в России. Цель рейтинга состоит в повышении социальной ответственности госструктур и отраслевых компаний, а также создании здоровой конкурентной среды среди них, повышении инвестиционной привлекательности в отрасли. Лидерам рейтинга вручат «Зеленую премию», и им в числе первых будет оказываться помощь в их деятельности, они также будут участвовать в просветительской кампании», — пояснил руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Рейтинг создается по итогам года, и его опубликуют в открытых источниках. Он состоит из двух блоков, в первом приводится оценка деятельности властей конкретного региона, во втором — регоператоров. По каждому показателю начисляют баллы, которые затем суммируют. В результате набравшие максимум баллов участники оказываются на первых позициях рейтинга. Десять лидеров по обеим категориям получат «Зеленую премию».
Информация будет собираться на протяжении 21 дня, заполнение анкеты доступно на портале ППК РЭО в специальном разделе, также можно направить ее на e-mail [email protected], но в соответствии с размещенной на сайте РЭО анкетой. На эту же почту участникам можно отправлять вопросы, связанные с позициями в рейтинге.