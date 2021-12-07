РЭО начал формирование «Зеленого рейтинга» регоператоров

«Зеленый рейтинг» позволит оценить вклад российских субъектов и регионов в создание комплексной системы по обращению с ТКО в России. Цель рейтинга состоит в повышении социальной ответственности госструктур и отраслевых компаний, а также создании здоровой конкурентной среды среди них, повышении инвестиционной привлекательности в отрасли. Лидерам рейтинга вручат «Зеленую премию», и им в числе первых будет оказываться помощь в их деятельности, они также будут участвовать в просветительской кампании», — пояснил руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.