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Песков прокомментировал отношения между Россией и США

7 декабря 2021, 08:54
Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков в беседе с RT озвучил несколько важных моментов перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена. В целом озвученные вещи не новые, но значимые именно в совместном прочтении.

Как пишет Телеграм-канал “Мейстер”, речь идет о констатации состояния отношений России и США как “авгиевых конюшен” и недопустимости появления иностранных войск на территории Украины. Это основные тезисы, от которых стоит отталкиваться в предположениях на будущее.

“Авгиевы конюшни” не дают возможности надеяться на скорый прогресс в отношениях. При этом это тот уровень, на котором все время следует ожидать неприятных сюрпризов, и наиболее неприятный (и неприемлемый) из них был назван.

Услышат ли эти слова? Без сомнения: американская сторона слушает российскую внимательно. Учтут? Скорее всего. Станут ли эти слова ли основой для практических действий по улучшению взаимоотношений и снижению напряженности? А вот здесь появляются трудности. Основная заключается в том, что плохие взаимоотношения с РФ в целом не являются проблемой для американской стороны. Для этого они должны быть не просто плохими, а опасными.

А вот что касается ощущения угрозы, оно, как это ни парадоксально, у иностранных партнеров отсутствует. Наоборот, четко видно стремление к усилению давления в расчете на то, что оппонент сломается.

В целом это прямая дорога к тому, чтобы “авгиевы конюшни” оказались еще и заминированными. Но найдется ли в результате Геракл – большой вопрос.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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