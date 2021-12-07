Песков прокомментировал отношения между Россией и США

Услышат ли эти слова? Без сомнения: американская сторона слушает российскую внимательно. Учтут? Скорее всего. Станут ли эти слова ли основой для практических действий по улучшению взаимоотношений и снижению напряженности? А вот здесь появляются трудности. Основная заключается в том, что плохие взаимоотношения с РФ в целом не являются проблемой для американской стороны. Для этого они должны быть не просто плохими, а опасными.