Песков прокомментировал отношения между Россией и США

Как пишет Телеграм-канал “Мейстер”, речь идет о констатации состояния отношений России и США как “авгиевых конюшен” и недопустимости появления иностранных войск на территории Украины. Это основные тезисы, от которых стоит отталкиваться в предположениях на будущее.
“Авгиевы конюшни” не дают возможности надеяться на скорый прогресс в отношениях. При этом это тот уровень, на котором все время следует ожидать неприятных сюрпризов, и наиболее неприятный (и неприемлемый) из них был назван.
Услышат ли эти слова? Без сомнения: американская сторона слушает российскую внимательно. Учтут? Скорее всего. Станут ли эти слова ли основой для практических действий по улучшению взаимоотношений и снижению напряженности? А вот здесь появляются трудности. Основная заключается в том, что плохие взаимоотношения с РФ в целом не являются проблемой для американской стороны. Для этого они должны быть не просто плохими, а опасными.
А вот что касается ощущения угрозы, оно, как это ни парадоксально, у иностранных партнеров отсутствует. Наоборот, четко видно стремление к усилению давления в расчете на то, что оппонент сломается.
В целом это прямая дорога к тому, чтобы “авгиевы конюшни” оказались еще и заминированными. Но найдется ли в результате Геракл – большой вопрос.