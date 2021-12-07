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На субботней ярмарке тюменцы могут купить мёд и мясо

7 декабря 2021, 06:36
Фото: 1Mi
На субботней ярмарке тюменцы могут купить мёд и мясо
Несколько ярмарочных площадок откроется в субботу, 11 декабря, где жители и гости города смогут приобрести продукцию от местных производителей, рассказали в городском департаменте потребительского рынка.
Сюжет
Тюмень

Торговля продлится с 8 утра до 16 часов вечера по трём адресам:

— На парковке, которая находится на перекрёстке улиц Льва Толстого и Ямской, недалеко от здания № 31 на Льва Толстого;

— На территории торгового центра «П.О.Р.Т.», расположенного на улице Мельникайте, 126/2;

— У торгового центра «Заречный двор», находящегося на проспекте Солнечный, 11.

Местные производители представят натуральную продукцию, выращенную на фермерских и личных подсобных хозяйств в Тюмени и на юге региона, в том числе мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и многое другое.

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#Новости#Общество#Ярмарки#Тюмень#Дарья Гасникова
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