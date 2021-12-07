На субботней ярмарке тюменцы могут купить мёд и мясо

Торговля продлится с 8 утра до 16 часов вечера по трём адресам:
— На парковке, которая находится на перекрёстке улиц Льва Толстого и Ямской, недалеко от здания № 31 на Льва Толстого;
— На территории торгового центра «П.О.Р.Т.», расположенного на улице Мельникайте, 126/2;
— У торгового центра «Заречный двор», находящегося на проспекте Солнечный, 11.
Местные производители представят натуральную продукцию, выращенную на фермерских и личных подсобных хозяйств в Тюмени и на юге региона, в том числе мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и многое другое.