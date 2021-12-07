Из Тюмени в Тобольск можно будет добраться по четырехполосной трассе

Тюменская область уже к 1 декабря выполнила все задачи, стоявшие перед ней в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в части выполнения дорожных работ в рамках федерального софинансирования. Руководитель Росавтодора поблагодарил главу региона и его команду за помощь и содействие в реализации масштабных планов строительства и реконструкции федеральных автотрасс, а трудовые коллективы дорожно-строительных предприятий – за добросовестную и качественную работу.