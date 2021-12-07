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Из Тюмени в Тобольск можно будет добраться по четырехполосной трассе

7 декабря 2021, 11:03
Фото: Instagram Александра Моора
Из Тюмени до Тобольска теперь можно добраться по четырехполосной трассе. Протяженность дорожного полотна составила 120 километров. Новый участок дороги осмотрел глава региона Александр Моор, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Тюмень

Доехать до Тобольска теперь будет еще удобнее. Во вторник, 7 декабря, глава Тюменской области Александр Моор совместно со специалистами «Роставтодора» побывали на участке дороги федерального значения Тюмень — Тобольск — Ханты — Мансийск. Она теперь — четырехполосная. А ее протяженность — целых 120 км.

«Данная трасса очень важна. Она соединяет два города в нашей области, а также два региона — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ. Следовательно, трасса обязательно должна отвечать всем требованиям и главное, быть безопасной для всех участников движения», прокомментировал Александр Моор.

Тюменская область уже к 1 декабря выполнила все задачи, стоявшие перед ней в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в части выполнения дорожных работ в рамках федерального софинансирования. Руководитель Росавтодора поблагодарил главу региона и его команду за помощь и содействие в реализации масштабных планов строительства и реконструкции федеральных автотрасс, а трудовые коллективы дорожно-строительных предприятий за добросовестную и качественную работу.

Александр Моор поделился планами дальнейшего развития дорожной сети областного центра. За счет средств областного бюджета уже идет работа по проектированию Южного обхода важного элемента будущей новой кольцевой автодороги, которая свяжет все подходящие к Тюмени федеральные автотрассы.

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