Из Тюмени в Тобольск можно будет добраться по четырехполосной трассе

Доехать до Тобольска теперь будет еще удобнее. Во вторник, 7 декабря, глава Тюменской области Александр Моор совместно со специалистами «Роставтодора» побывали на участке дороги федерального значения Тюмень — Тобольск — Ханты — Мансийск. Она теперь — четырехполосная. А ее протяженность — целых 120 км.
«Данная трасса очень важна. Она соединяет два города в нашей области, а также два региона — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ. Следовательно, трасса обязательно должна отвечать всем требованиям и главное, быть безопасной для всех участников движения», прокомментировал Александр Моор.
Тюменская область уже к 1 декабря выполнила все задачи, стоявшие перед ней в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в части выполнения дорожных работ в рамках федерального софинансирования. Руководитель Росавтодора поблагодарил главу региона и его команду за помощь и содействие в реализации масштабных планов строительства и реконструкции федеральных автотрасс, а трудовые коллективы дорожно-строительных предприятий – за добросовестную и качественную работу.
Александр Моор поделился планами дальнейшего развития дорожной сети областного центра. За счет средств областного бюджета уже идет работа по проектированию Южного обхода – важного элемента будущей новой кольцевой автодороги, которая свяжет все подходящие к Тюмени федеральные автотрассы.