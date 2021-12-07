Бюджетные расходы снизились на борьбу с COVID-19 в Тюменской области в 2021 году

В текущем году были уменьшены расходы из-за того, что в 2020 году в медицинскую отрасль для борьбы с ковидом были направлены значительные средства из федерального и областного бюджетов. Эти деньги также были задействованы в обеспечении дополнительного коечного фонда, использованы для закупки необходимого медицинского оборудования и пополнения кадров.