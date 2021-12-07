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Бюджетные расходы снизились на борьбу с COVID-19 в Тюменской области в 2021 году

7 декабря 2021, 05:34
Фото: 1Mi
Бюджетные расходы снизились на борьбу с COVID-19 в Тюменской области в 2021
Информационный центр регионального правительства доложил, что из областного бюджета в текущем году на удержание распространения коронавируса было потрачено меньше денежных средств, пишет URA.RU.
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Бюджет

А именно в 2021 году на борьбу с COVID-19 было выделено порядка 6 миллиардов рублей.

«На протяжении года в рамках дополнительной потребности отрасли на продолжение противоэпидемиологических мероприятий было предоставлено 6 млрд рублей, что меньше, чем в прошлом году», — уточнили в правительстве.

Прошлогодняя сумма расходов не была названа.

В текущем году были уменьшены расходы из-за того, что в 2020 году в медицинскую отрасль для борьбы с ковидом были направлены значительные средства из федерального и областного бюджетов. Эти деньги также были задействованы в обеспечении дополнительного коечного фонда, использованы для закупки необходимого медицинского оборудования и пополнения кадров.

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#Новости#Общество#Расходы#Бюджет#Тюмень#Дарья Гасникова#Коронавирус COVID-19
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