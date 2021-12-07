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Больничный лист полностью переходит в цифру с 1 января 2022 года

7 декабря 2021, 16:00
Фото: 1Mi
Электронные больничные по всей стране были запущены с 2017 года. Минздрав утвердил условия и порядок выдачи листков нетрудоспособности (Приказ от 23.11.21 № 1089н).

В новом порядке вместо одной главы об оформлении листков нетрудоспособности будет две: глава IX - об электронных, глава X - о бумажных.

Однако каких-то новых требований в них нет.

Перечень медицинских работников, которые вправе оформить больничный, не изменится, но станет закрытым. Документы, подтверждающие временную нетрудоспособность граждан в период их пребывания за границей можно будет заменить на электронные больничные.

Максимальный срок выдачи больничного при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе до 10 мес., а при туберкулезе до 12 мес. Исключено понятие Долечивание. Теперь в санаторий будут направлять на лечение, как и ранее непосредственно после стационара.

В разделе по уходу за больным членом семьи категории детей до 7 лет и с 7 до 15 лет объединили в одну: до 15 лет – на весь период лечения независимо от условий. Добавлено еще одно условие выдачи больничного: когда мать находится в отпуске по беременности и родам и не имеет возможности ухаживать за больным ребенком, больничный формируется другому родственнику, осуществляющему уход.

Бумажные больничные можно будет выдавать только следующим лицам:

- пациенты, сведения о которых относят к государственной или иной охраняемой законом тайне;

- пациенты, в отношении которых приняты меры государственной защиты.

В настоящее время в Тюменской области из 131 медицинских организаций, имеющих лицензию по экспертизе временной нетрудоспособности, 130 - являются участниками электронного взаимодействия. Это все государственные медорганизации и частные медклиники. Одна ведомственная медицинская организация «Поликлиника ФСБ» будет продолжать выдавать бумажные больничные.

Полный переход больничных в «цифру» позволит беспрепятственно с 1 января 2022 года перейти на проактивный (беззаявительный) режим выплаты пособий.

#Новости#Касается каждого#Александр Мязин#Общество
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