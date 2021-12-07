Больничный лист полностью переходит в цифру с 1 января 2022 года

В новом порядке вместо одной главы об оформлении листков нетрудоспособности будет две: глава IX - об электронных, глава X - о бумажных.
Однако каких-то новых требований в них нет.
Перечень медицинских работников, которые вправе оформить больничный, не изменится, но станет закрытым. Документы, подтверждающие временную нетрудоспособность граждан в период их пребывания за границей можно будет заменить на электронные больничные.
Максимальный срок выдачи больничного при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе до 10 мес., а при туберкулезе до 12 мес. Исключено понятие Долечивание. Теперь в санаторий будут направлять на лечение, как и ранее непосредственно после стационара.
В разделе по уходу за больным членом семьи категории детей до 7 лет и с 7 до 15 лет объединили в одну: до 15 лет – на весь период лечения независимо от условий. Добавлено еще одно условие выдачи больничного: когда мать находится в отпуске по беременности и родам и не имеет возможности ухаживать за больным ребенком, больничный формируется другому родственнику, осуществляющему уход.
Бумажные больничные можно будет выдавать только следующим лицам:
- пациенты, сведения о которых относят к государственной или иной охраняемой законом тайне;
- пациенты, в отношении которых приняты меры государственной защиты.
В настоящее время в Тюменской области из 131 медицинских организаций, имеющих лицензию по экспертизе временной нетрудоспособности, 130 - являются участниками электронного взаимодействия. Это все государственные медорганизации и частные медклиники. Одна ведомственная медицинская организация «Поликлиника ФСБ» будет продолжать выдавать бумажные больничные.
Полный переход больничных в «цифру» позволит беспрепятственно с 1 января 2022 года перейти на проактивный (беззаявительный) режим выплаты пособий.