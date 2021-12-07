Больничный лист полностью переходит в цифру с 1 января 2022 года

В разделе по уходу за больным членом семьи категории детей до 7 лет и с 7 до 15 лет объединили в одну: до 15 лет – на весь период лечения независимо от условий. Добавлено еще одно условие выдачи больничного: когда мать находится в отпуске по беременности и родам и не имеет возможности ухаживать за больным ребенком, больничный формируется другому родственнику, осуществляющему уход.