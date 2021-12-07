nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 157 тысяч потребительских кредитов оформили жители Тюменской области в Сбере

7 декабря 2021, 07:18
Фото: пресс-служба СберБанка
Клиенты Западно-Сибирского отделения Сбербанка с начала года получили более 157 тысяч потребительских кредитов, из них 70% были оформлены онлайн, без посещения офисов банка.
Сюжет
Тюмень

Общий объем выданных кредитных средств составил порядка 40 млрд рублей.

«В преддверии новогодних праздников Сбербанк традиционно запускает акцию по потребительским кредитам, ведь именно в этот период чаще обычного совершаются крупные траты – на ремонт, бытовую технику, подарки или отдых всей семьей. В этом году благодаря выгодному предложению наши клиенты могут снизить ставку на 2 процентных пункта. Оформить кредит можно в Сбербанк Онлайн всего за несколько минут», пояснил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

Со сниженной процентной ставкой на 2 процентных пункта клиенты Сбербанка могут оформить потребительский кредит от 300 тысяч рублей. Акция действует до 28 января 2022 года и распространяется на потребительские займы как с обеспечением, так и без него.

Для автоматического снижения ставки по кредиту необходимо в течение года вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения. Минимальная ставка по кредиту после снижения составит 9,9% годовых.

Также акция распространяется на продукт «Потребительский кредит на рефинансирование», минимальная ставка выдачи по которому составит 11,4% для кредитов свыше одного миллиона рублей. Подробности — на сайте Сбербанка.

Материалы по теме
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах15 тысяч тюменских семей улучшили жилищные условия с помощью ипотеки СбербанкаСбер запустил снятие наличных без комиссии с кредитной СберКарты до конца года
#Новости#Сбербанк#Сбер#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25