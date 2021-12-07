Более 157 тысяч потребительских кредитов оформили жители Тюменской области в Сбере

Общий объем выданных кредитных средств составил порядка 40 млрд рублей.
«В преддверии новогодних праздников Сбербанк традиционно запускает акцию по потребительским кредитам, ведь именно в этот период чаще обычного совершаются крупные траты – на ремонт, бытовую технику, подарки или отдых всей семьей. В этом году благодаря выгодному предложению наши клиенты могут снизить ставку на 2 процентных пункта. Оформить кредит можно в Сбербанк Онлайн всего за несколько минут», пояснил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
Со сниженной процентной ставкой на 2 процентных пункта клиенты Сбербанка могут оформить потребительский кредит от 300 тысяч рублей. Акция действует до 28 января 2022 года и распространяется на потребительские займы как с обеспечением, так и без него.
Для автоматического снижения ставки по кредиту необходимо в течение года вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения. Минимальная ставка по кредиту после снижения составит 9,9% годовых.
Также акция распространяется на продукт «Потребительский кредит на рефинансирование», минимальная ставка выдачи по которому составит 11,4% для кредитов свыше одного миллиона рублей. Подробности — на сайте Сбербанка.