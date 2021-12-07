Более 157 тысяч потребительских кредитов оформили жители Тюменской области в Сбере

«В преддверии новогодних праздников Сбербанк традиционно запускает акцию по потребительским кредитам, ведь именно в этот период чаще обычного совершаются крупные траты – на ремонт, бытовую технику, подарки или отдых всей семьей. В этом году благодаря выгодному предложению наши клиенты могут снизить ставку на 2 процентных пункта. Оформить кредит можно в Сбербанк Онлайн всего за несколько минут», пояснил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.