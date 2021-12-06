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Жители Тюменской области инвестировали в ПИФы порядка 1 млрд рублей

6 декабря 2021, 10:06
Фото: пресс-служба СберБанка
Клиенты Западно-Сибирского отделения Сбербанка инвестировали порядка 1 млрд рублей в паевые инвестиционные фонды.

За год на покупку ПИФов в Сбер Управление активами было подано 3,5 тысячи заявок.

«Мы наблюдаем растущий интерес к инвестициям в ценные бумаги как жителей Тюменской области, так и всей страны. Сбер Управление Активами за первые инвестиции в открытые паевые инвестиционные фонды дарит клиентам дополнительные ценные бумаги на сумму до трёх тысяч рублей. Таким образом клиенты увеличивают доходность своих вложений сразу на 20%»,отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

За покупку паёв ПИФов по 20 декабря включительно клиенты получат:

  • на сумму паёв от 5000 до 9999 рублей — паи на 1000 рублей;
  • от 10 000 до 14 999 рублей — паи на 2000 рублей;
  • от 15 000 рублей — паи на 3000 рублей.

В акции участвуют 14 открытых ПИФов:

  • «Сбер — Фонд облигаций «Илья Муромец»;
  • «Сбер — Фонд перспективных облигаций»;
  • «Сбер — Валютные облигации»;
  • «Сбер — Денежный»;
  • «Сбер — Фонд акций «Добрыня Никитич»;
  • «Сбер — Сбалансированный»;
  • «Сбер — Природные ресурсы»;
  • «Сбер — Глобальный Интернет»;
  • «Сбер — Потребительский сектор»;
  • «Сбер — Биотехнологии»;
  • «Сбер — Глобальные акции»;
  • «Сбер — Электроэнергетика»;
  • «Сбер — Финансовый сектор»;
  • «Сбер — Золото».

Кешбэк за первые инвестиции в паи будет выплачиваться участникам акции до её окончания либо до исчерпания денежного фонда программы в размере 180 млн рублей. Каждый участник акции может получить бонус один раз и только в виде паёв соответствующего фонда.

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