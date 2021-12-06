Жители Тюменской области инвестировали в ПИФы порядка 1 млрд рублей

За год на покупку ПИФов в Сбер Управление активами было подано 3,5 тысячи заявок.
«Мы наблюдаем растущий интерес к инвестициям в ценные бумаги как жителей Тюменской области, так и всей страны. Сбер Управление Активами за первые инвестиции в открытые паевые инвестиционные фонды дарит клиентам дополнительные ценные бумаги на сумму до трёх тысяч рублей. Таким образом клиенты увеличивают доходность своих вложений сразу на 20%»,отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
За покупку паёв ПИФов по 20 декабря включительно клиенты получат:
В акции участвуют 14 открытых ПИФов:
Кешбэк за первые инвестиции в паи будет выплачиваться участникам акции до её окончания либо до исчерпания денежного фонда программы в размере 180 млн рублей. Каждый участник акции может получить бонус один раз и только в виде паёв соответствующего фонда.