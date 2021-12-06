Yota предложила клиентам выбрать цену тарифа

Количество минут и гигабайтов в тарифе может меняться в зависимости от региона РФ. Например, за 500 рублей в Москве клиент сможет выбрать один из пакетов: 484 минуты и 22 Гб или 52 минуты и 44 Гб. В Санкт-Петербурге за эту же цену пользователь сможет получить 612 минут и 8 Гб или 406 минут и 50 Гб. В Пермском крае за 500 рублей клиент сможет выбрать 682 минуты и 32 Гб или 528 минут и 50 Гб.