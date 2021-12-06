В тюменской ИК-2 за последние недели произошло два самоубийства

Ранее в ноябре суд отправил в тюменскую колонию опасного преступника Александра Новикова, сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области. В середине сентября он сбежал, ему оставалась отсидеть несколько лет. Мужчина совершил убийство и разбой, был приговорён к более чем 20 годам строгого режима.
«Новиков, осуждён в 2000 году к 23 годам и 4 месяцам колонии строгого режима по приговору Кемеровского областного суда», - отмечают в ведомстве.
В этом году его перевезли в Тюменскую область. Он смог самостоятельно добраться до Перми.