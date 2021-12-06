В тюменской ИК-2 за последние недели произошло два самоубийства

Ранее в ноябре суд отправил в тюменскую колонию опасного преступника Александра Новикова, сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области. В середине сентября он сбежал, ему оставалась отсидеть несколько лет. Мужчина совершил убийство и разбой, был приговорён к более чем 20 годам строгого режима.