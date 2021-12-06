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В тюменской ИК-2 за последние недели произошло два самоубийства

6 декабря 2021, 11:26
Фото: 1Mi
4 смерти не носящие криминальный характер и признанные самоубийствами произошли в Тюменской исправительной колонии ИК -2. По этим фактам в УФСИН по Тюменской области проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в ноябре суд отправил в тюменскую колонию опасного преступника Александра Новикова, сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области. В середине сентября он сбежал, ему оставалась отсидеть несколько лет. Мужчина совершил убийство и разбой, был приговорён к более чем 20 годам строгого режима.

«Новиков, осуждён в 2000 году к 23 годам и 4 месяцам колонии строгого режима по приговору Кемеровского областного суда», - отмечают в ведомстве.

В этом году его перевезли в Тюменскую область. Он смог самостоятельно добраться до Перми.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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