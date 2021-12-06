В Тюмени после вмешательства прокуратуры сдали дом-долгострой

В пресс-службе областной прокуратуры корреспонденту «Нашего города» рассказали, что ситуация с возведением объекта несколько раз обсуждалась на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в отрасли долевого строительства жилья с участием замглавы региона, представителей и руководителей различных органов.
Два года назад в ЖК «Олимпия» застройщик «Сибстройсервис» начал строительство дома. Закончить работы должны были в четвертом квартале 2020 года, но трудности с деньгами отсрочили все сроки. Вмешаться в ситуацию пришлось прокуратуре.
Помимо этого, в прокуратуре добавили, что на место строительства объекта выезжали сотрудники ведомства, а застройщик получал предостережение.
Также главе тюменской области была отправлена информация для того, чтобы были приняты меры по защите прав дольщиков. Отметим, что теперь долгострой введен в эксплуатацию и 200 человек, наконец, обретут недвижимость.