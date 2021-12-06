В Тюмени после вмешательства прокуратуры сдали дом-долгострой

В Тюмени, в жилищном комплексе «Олимпия» наконец сдали дом-долгострой. Строительство его началось еще в 2018 году. А закончить все работы застройщик должен был в четвертом квартале текущего года, но в связи с финансовыми трудностями, обещания не были выполнены. В дело вмешалась прокуратура.

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