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В Тюмени после вмешательства прокуратуры сдали дом-долгострой

6 декабря 2021, 16:59
Фото: 1Mi
В Тюмени, в жилищном комплексе «Олимпия» наконец сдали дом-долгострой. Строительство его началось еще в 2018 году. А закончить все работы застройщик должен был в четвертом квартале текущего года, но в связи с финансовыми трудностями, обещания не были выполнены. В дело вмешалась прокуратура.

В пресс-службе областной прокуратуры корреспонденту «Нашего города» рассказали, что ситуация с возведением объекта несколько раз обсуждалась на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в отрасли долевого строительства жилья с участием замглавы региона, представителей и руководителей различных органов.

Два года назад в ЖК «Олимпия» застройщик «Сибстройсервис» начал строительство дома. Закончить работы должны были в четвертом квартале 2020 года, но трудности с деньгами отсрочили все сроки. Вмешаться в ситуацию пришлось прокуратуре.

Помимо этого, в прокуратуре добавили, что на место строительства объекта выезжали сотрудники ведомства, а застройщик получал предостережение.

Также главе тюменской области была отправлена информация для того, чтобы были приняты меры по защите прав дольщиков. Отметим, что теперь долгострой введен в эксплуатацию и 200 человек, наконец, обретут недвижимость.

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